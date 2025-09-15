Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Dünyanın en iyi dron pilotları TEKNOFEST İstanbul’da yarışacak

Dünyanın en iyi dron pilotları TEKNOFEST İstanbul’da yarışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünyanın en iyi dron pilotları TEKNOFEST İstanbul’da yarışacak
Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyanın en iyi drone pilotları, TEKNOFEST İstanbul’da buluşuyor. Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM’nin yürütücülüğünü üstlendiği Dünya Drone Şampiyonası’nda, 26 ülkeden gelen 32 pilot özel parkurlarda hünerlerini sergileyecek. 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek festivalde, Türkiye’nin milli İHA ve denizcilik projelerinin maketleri de gençlerle buluşturulacak.

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM, yürütücülüğünü üstlendiği Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup) 26 ülkeden gelen dünyanın en iyi 32 drone pilotu, TEKNOFEST İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç veren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ., gençlere yönelik proje ve yarışmalar ile savunma sanayiinin geleceğine katkı sunmaya devam ediyor.

STM, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerini alacak.

TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

DÜNYANIN EN HIZLI 32 DRONE PİLOTU İSTANBUL'A GELİYOR

Dünyanın en iyi drone yarışı olan World Drone Cup'ın (WDC) yürütücülüğünü üstlenen STM, dünyanın en iyi drone yarışçılarını her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'te buluşturacak. TEKNOFEST'in en büyük uluslararası yarışması olan WDC'de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelerle mücadele edecek. Kendi ülkelerindeki yarışmalarda birinci olan drone pilotları, İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Güney Kore'den İspanya'ya Ukrayna'dan Fransa'ya kadar, 26 farklı ülkeden gelen 32 yarışmacı WDC'de ter dökecek. Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek yarışmacı ise, Teknofest Drone Şampiyonası'nda (TDŞ) belli olacak.

Dünyanın en iyi dron pilotları TEKNOFEST İstanbul’da yarışacak - 2. Resim

MİNİ İHA'LAR VE MİLLİ FIRKATEYN GENÇLERLE BULUŞACAK

STM, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST 2025'te milli mühendislik gücüyle geliştirdiği teknolojilerini gençlerle buluşturacak. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olan MİLGEM'in 5. Gemisi TCG İSTANBUL, Türkiye'nin küçük boyutlu milli denizaltı tasarımı STM500, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ın maketlerini STM standında yerini alacak.

ÇOCUKLAR HAYALİNDEKİ TEKNOLOJİYİ ÇİZECEK

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST boyunca STM standında gençlere ve çocuklara yönelik birçok etkinlik yer alacak. STM standını ziyaret edecekler, FPV (First Person View-Birinci Şahıs Görüşü) Drone Simülasyon alanında, FPV Drone kullanımını deneyimleyecek. Festivale katılanlar, STM standında yer alacak "Dijital Hafıza Oyunu" ile savaş gemileri ve İHA'ları bulmaya çalışacak. STM standında minikler hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve İHA'ları kağıda dökerek yeteneklerini sergileyecek ve dijital uzay alanında gerçeğe dönüştürecek. STM standını ziyaret eden öğrenciler ise yetkinlik dijital anketi aracılığıyla, STM'de hangi mühendislik alanında çalışabileceğini deneyimleyecek. STM'nin staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecek.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji vizyonunu genç nesillerle buluşturan, Milli Teknoloji Hamlemizi büyüten en önemli etkinliğimiz. Gençlerimizin bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sağlamak bizim için en değerli kazanım. STM olarak, milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz teknolojilerimizi bu yıl Lefkoşa ve Mavi Vatan etkinliklerinden sonra, İstanbul'da gençlerle paylaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Savunmada bağımsızlık vizyonumuzu paylaştığımız TEKNOFEST'e herkesi bekliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ufuk Özkan kimdir, son sağlık durumu ne? Neden hastanelik olduğu merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşik atlayan süpürge: Roborock Qrevo CurvX - TeknolojiEşik atlayan süpürge: Roborock Qrevo CurvXXiaomi Redmi 15C satışa çıktı - TeknolojiXiaomi Redmi 15C satışa çıktıCasper’dan kurumlara özel bilgisayar: NevoPro - TeknolojiCasper’dan kurumlara özel bilgisayar: NevoProYapay zekâ ile gelen 10 büyük tehdit - TeknolojiYapay zekâ ile gelen 10 büyük tehditKulaklıkla 'canlı çeviri' dönemi başlıyor! Yabancı dil bariyeri ortadan kalkacak - TeknolojiKulaklıkla 'canlı çeviri' dönemi başlıyorTEKNOFEST İstanbul hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyor - TeknolojiTEKNOFEST İstanbul hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...