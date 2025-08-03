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Selçuk Bayraktar tarih verdi, heyecanlandırdı: "Büyük bir sürprizimiz olacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Selçuk Bayraktar tarih verdi, heyecanlandırdı: &quot;Büyük bir sürprizimiz olacak&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Selçuk Bayraktar, Yalova'da TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabında yeni bir müjdeli haber verdi. Tarih veren Bayraktar, "Büyük bir sürprizimiz olacak" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Atatürk Şehir Stadyumu'nda, STM yürütücülüğünde gerçekleştirilen şampiyonanın 2. etap yarışmalarına katıldı.

BİR SÜRPRİZİMİZ DAHA OLACAK

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) bu yıl muhteşem coşkusuyla başladığını söylen Bayraktar, İstanbul'da yapılacak TEKONFEST öncesinde büyük bir sürpriz duyuracaklarını açıkladı.

Bayraktar şunları kaydetti:

"17-21 Eylül'de neredeyiz? Herkesi İstanbul'a bekliyoruz. Ondan önce bir sürprizimiz daha olacak. 30 Ağustos'ta neredeyiz? TEKNOFEST Mavi Vatan'da İstanbul Tersanesi'nde inşallah Mavi Vatan'ın kahramanlarıyla, Barbaros Hayrettin'in torunlarıyla ve yüksek teknolojiye damgasını vuracak, Mavi Vatan'da hür ve bağımsız olmamızı sağlayacak eserleriyle gençlerimizin yarışmalarına tanıklık edeceğiz.

TCG Anadolu orada olacak. Kızılelma'mız, TCG Anadolu'nun üzerinde olacak. Bunun yanında Bayraktar TB3 orada olacak. Milli fırkateynlerimiz olacak. Hatta bir de büyük sürprizimiz olacak. Yine aynı şekilde tüm Yalova'yı TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz."

DÜNYAYA DAMGASINI VURACAK

Bayraktar, "İnşallah sizlerin gayreti ve coşkusuyla TEKNOFEST kuşağının dünyaya damgasını vuracak yüksek teknoloji işlere imza atmasıyla ve milletimizi desteğiyle ülkemiz tam bağımsız ve müreffeh olma yolunda bir adım daha öteye gidecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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