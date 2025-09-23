Halef dizisinde yeni bölüm çıktı mı, 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Güncelleme:
NOW TV ekranlarının yeni dizisi Halef'te 2. bölümün yayınlanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Dizinin ilk bölümü seyirciler tarafından beğeniyle karşılanırken, "Halef dizisinde yeni bölüm çıktı mı, 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı.
NOW TV’nin yeni sezon dizisi Halef, 18 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan ilk bölümüyle seyircilerin odağı haline geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle dikkatleri üzerine çeken dizide yeni bölümün yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. Arama motorlarında, "Halef dizisinde yeni bölüm çıktı mı, 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları öne çıktı.
HALEF DİZİSİNDE YENİ BÖLÜM ÇIKTI MI, 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İstanbul ve Şanlıurfa'nın tarih manzaralarını ekranlara taşıyan Halef dizisinin 2. bölümü henüz yayınlanmadı.
Dizinin yeni bölümü, 25 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
HALEF DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
