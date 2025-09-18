Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Hudutsuz Sevda 3. sezon için geri sayım

Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Hudutsuz Sevda 3. sezon için geri sayım

Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Hudutsuz Sevda 3. sezon için geri sayım
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda’nın 3. sezon başlangıç tarihi merak ediliyor. Dizinin başrollerini Deniz Can Aktaş ve Miray Daner üstlenirken, "Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

Hudutsuz Sevda dizisinin 3. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in yer aldığı NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü sezon finali yapmıştı. Birçok karakterin diziden ayrılmasını seyirciler üzüntüyle karşılarken, "Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorularına cevap aranıyor.

HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN BAŞLIYOR, YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicileri ekranlara kilitleyen Hudutsuz Sevda, Perşembe akşamları NOW TV'de yayınlanıyor. İki sezondur ilgiyle takip edilen dizinin 3. sezon başlangıç tarihi merak ediliyor.

Dizinin 25 Eylül 2025 Perşembe günü 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlandığı belirtiliyor.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Birçok oyuncunun veda ettiği Hudutsuz Sevda dizisi, 25 Eylül 2025 Perşembe günü 64. bölümüyle yeniden izleyicilerle buluşacak. Diziden ayrılan karakterler ise şunlar:

  • Hayal Köseoğlu (Damla)
  • Elçin Zehra (Didem)
  • Miray Daner (Zeynep)
  • Yaren Yapıcı (Leyla)
  • Burak Çelik (Kaan)
  • Emre Törün (Şerif)

