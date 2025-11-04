DEM heyeti, Külliye’nin ardından Öcalan’a gitti

DEM İmralı Heyeti, terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. Heyette İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Bu görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ekim’de Beştepe’de İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabulünün ardından yapıldı. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancar ile Buldan’ı Beştepe’de kabul etmişti. Sonradan Erdoğan, görüşmeyi “son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici” olarak tanımlamış ve etkilerinin “önümüzdeki günlerde yansıyacağını” söylemişti.

"KARŞILIK ADIMLARIN ATILMASI EN SAĞLIKLI YOL"

Gündemi değerlendiren DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, “Şunu çok net söyleyebiliriz ki umut var bekleyişlerimiz söz konusudur. Bu umut var bekleyişlerimize karşılık adımların atılması en sağlıklı yol olacaktır. Umuyoruz ki kaybedilen zamanın da telafisiyle yıl sonuna kalmadan beklenen yasalar Meclis gündemine gelecek ve yasallaşacaktır” diye konuştu.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı Adası’na gitmesine dair herhangi bir hazırlık olup olmadığına dair soruya ise Temelli, “Bildiğimiz kadarıyla şu anda yok ama böyle bir beklenti var” cevabını verdi.