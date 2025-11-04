Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEM heyeti, Külliye’nin ardından Öcalan’a gitti

DEM heyeti, Külliye’nin ardından Öcalan’a gitti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM heyeti, Külliye’nin ardından Öcalan’a gitti
İmralı, Öcalan, PKK, Terör, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen DEM heyeti “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen noktayı PKK elebaşı ile görüşmek için dün İmralı’ya gitti.

DEM İmralı Heyeti, terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. Heyette İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Bu görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ekim’de Beştepe’de İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabulünün ardından yapıldı. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancar ile Buldan’ı Beştepe’de kabul etmişti. Sonradan Erdoğan, görüşmeyi “son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici” olarak tanımlamış ve etkilerinin “önümüzdeki günlerde yansıyacağını” söylemişti.

"KARŞILIK ADIMLARIN ATILMASI EN SAĞLIKLI YOL"

Gündemi değerlendiren DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, “Şunu çok net söyleyebiliriz ki umut var bekleyişlerimiz söz konusudur. Bu umut var bekleyişlerimize karşılık adımların atılması en sağlıklı yol olacaktır. Umuyoruz ki kaybedilen zamanın da telafisiyle yıl sonuna kalmadan beklenen yasalar Meclis gündemine gelecek ve yasallaşacaktır” diye konuştu.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı Adası’na gitmesine dair herhangi bir hazırlık olup olmadığına dair soruya ise Temelli, “Bildiğimiz kadarıyla şu anda yok ama böyle bir beklenti var” cevabını verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Afrika'dan 'gelin üs kurun' çağrısı! TSK'nın askeri diplomasisi uluslararası ilişkileri artırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afrika'dan 'gelin üs kurun' çağrısı! TSK'nın askeri diplomasisi uluslararası ilişkileri artırdı - GündemAfrika'dan 'gelin üs kurun' çağrısıSavunmada GHOST ve OTAĞ dönemi! Kuantum ve yapay zeka evresine geçiliyor - GündemSavunmada GHOST ve OTAĞ dönemiNafaka hapsine 'üst sınır' geliyor! Adalet Bakanlığı'ndan yeni ceza düzenlemesi - GündemNafaka hapsine 'üst sınır' geliyorAçık görüşlere ek tedbir geliyor! Cezaevlerinde risk sıfıra indirilecek - GündemAçık görüşlere ek tedbir geliyor'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' yeniden düzenlendi - Gündem'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' yeniden düzenlendiResmî Gazete’de yayımlandı: Hakim ve savcıların terfi kararları belli oldu - GündemHakim ve savcıların terfi kararları belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...