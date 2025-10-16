5G ihalesini kim kazandı? Teklifler verildi

5G ihalesini kim kazandı gündemde yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 5G ihalesi süreci, Türkiye’nin yeni nesil haberleşme altyapısına geçişinde en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. BTK’da gerçekleştirilen ihalede, operatörler 700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantları için tekliflerini sundu.

5G İHALESİNİ KİM KAZANDI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen ihalede 700 MHz frekans bandında A1 paketine Turkcell 429 milyon dolar, A2 paketine Vodafone 426 milyon dolar, A3 paketine ise Türk Telekom 425 milyon dolarlık en yüksek teklifleri sundu. 3,5 GHz frekansında ise Turkcell B1 paketine 214 milyon dolar, Türk Telekom B2’ye 209 milyon dolar, Vodafone B3’e 201 milyon dolar teklif verdi.

İhale sonucunda oluşan bedellerin 3 eşit taksitte ödeneceği, ödemelerin gecikmesi halinde ise yıllık yüzde 7,93’ün iki katı oranında faiz uygulanacağı açıklandı. Yetkilendirme süresinin 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacağı belirtilirken, 1 Nisan 2026 itibarıyla yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabileceği bildirildi. 5G ihalesini kazanan firma henüz belli olmadı. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

5G İHALESİNE HANGİ FİRMALAR KATILDI?

İhaleye Türkiye’nin üç büyük mobil operatörü, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone katıldı. Her bir operatör, farklı frekans paketleri için kapalı zarflar içinde tekliflerini BTK İhale Komisyonu’na teslim etti. Toplamda 11 frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden tekliflerin alındığı ihalede, iki bantta toplam 400 MHz’lik frekans kaynağı değerlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da ihale sürecini yakından takip etti. İhale sürecinde yerli üretim ve teknolojik bağımsızlık vurgusu öne çıkarken, 5G altyapısında yerli ürün kullanım oranının yüzde 60’a kadar çıkarılması hedefleniyor.

5G İHALESİ TEKLİFLERİ VERİLDİ

Toplam asgari değeri 2 milyar 125 milyon dolar olan ihalede, operatörlerin teklifleri kapalı zarf usulüyle alındıktan sonra açık artırma yöntemiyle değerlendirildi. İlk aşamada 700 MHz bandı için teklifler alındı. Ardından 3,5 GHz bandındaki frekanslar için yarış devam etti. BTK, teklifleri inceleyerek sonuçların kısa sürede kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.