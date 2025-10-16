Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Titanik enkazına inen 5 kişiye mezar olmuştu! OceanGate denizaltısının kaza sebebi belli oldu

Titanik enkazına inen 5 kişiye mezar olmuştu! OceanGate denizaltısının kaza sebebi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Titanik enkazına inen 5 kişiye mezar olmuştu! OceanGate denizaltısının kaza sebebi belli oldu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

OceanGate şirketine ait Titan denizaltısı Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlamış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Titan denizaltısında yaşanan kazanın nedeninin mühendislik hatası olduğu belirlendi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), OceanGate şirketine ait Titan denizaltısının 2023'te geçirdiği kazaya ilişkin nihai raporunu yayımladı. Titan'a ilişkin mühendislik sürecinin "hatalı" olduğu vurgulanan raporda, aracın dayanıklılık gereksinimlerini karşılayamadığı belirtildi.

Raporda ayrıca OceanGate'in Titan'ı "yeterince test etmediği" ve gerçek dayanıklılığının farkında olunmadığının da altı çizildi.

ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos'ta yayımlanan raporda da şirketin güvenlik prosedürlerinin "son derece kusurlu" olduğu ve güvenlik protokolleri ile alınan önlemler arasında "göze çarpan farklılıklar" bulunduğu bildirilmişti.

Titanik enkazına inen 5 kişiye mezar olmuştu! OceanGate denizaltısının kaza sebebi belli oldu - 1. Resim

KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

OceanGate şirketine ait, yaklaşık 6,5 metre boyutundaki denizaltı Titan, 18 Haziran 2023'te Titanik'in enkazını gözlemlemek için Atlantik Okyanusu'na dalış gerçekleştirmişti. Titan, patlayarak batmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
