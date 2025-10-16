Mekke'nin kalbine hançer! 12 milyon metrekarelik 'King Salman Gate' projesi duyuruldu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mescid-i Haram’ın hemen yanı başında hayata geçirilecek “King Salman Gate” projesini duyurdu. Resmî açıklamalara göre proje, Mekke’nin “modernleşmesi” ve “hac deneyiminin zenginleştirilmesi” amacıyla tasarlandı. Ancak planlanan yapılar, Kâbe’yi dev kulelerin ve ticari alanların gölgesinde bırakacak bir düzenleme içeriyor.

Yetkililer projeyi, “Mekke’ye erişimi kolaylaştıracak, ziyaretçilere modern imkânlar sunacak” sözleriyle tanıttı. Ancak Mekke’nin kutsal atmosferinin ticari yapılara teslim edileceği endişesi dile getiriliyor.

PRENS SELMAN DUYURDU

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke'de 'King Salman Gate' (Kral Selman Kapısı) projesinin başlatıldığını duyurdu.

12 milyon metrekarelik devasa inşaat alanıyla Mekke’nin kalbini dönüştürmeye hazırlanan proje, kutsal toprakların ruhuna ve sadeliğine zarar vereceği gerekçesiyle büyük tepki çekiyor.

MESCİD-İ HARAM'IN YANI BAŞINDA!

Her yıl milyonlarca Müslümanın ibadet için geldiği, gözyaşlarıyla tavaf ettiği Kâbe’nin çevresine lüks oteller, ticaret merkezleri ve yüksek kuleler inşa etmek; maneviyattan ziyade rantı önceleyen bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. “Modern şehir planlaması” adı altında atılan bu adımlar, Mekke’yi adeta bir ticaret merkezine dönüştürüyor.

Kâbe’yi çevreleyecek yüksek kuleler ve geniş ticaret alanları, bazı çevrelerce “Mekke’nin ruhunu zedeleyebilir” şeklinde yorumlanıyor. Eleştirilerde, kutsal mekânların sadeliğinin korunması gerektiği vurgulanıyor.

Suudi yetkililer ise projenin, bölgedeki miras alanlarını restore edeceğini ve Hac deneyimini geliştirmeyi amaçladığını savunuyor. Ancak birçok kişi, Mekke’nin manevi kimliğinin korunmasının modernleşmeden daha önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Stratejik konumuyla Mescid-i Haram'ın yanı başında yer alan proje, mevcut hizmetlerin seviyesini daha da yükseltmeyi önceliklendirirken, kapalı ve açık alanlarda yaklaşık 900 bin ibadet alanı kapasitesi ile konut, konaklama, ticaret ve kültürel deneyimler sunacak.

19 BİN METREKARELİK ALAN RESTORE EDİLECEK

Toplu taşıma ağlarına kesintisiz bağlantısı sayesinde kolay erişim sağlayacak olan King Salman Gate Projesi, kentin zengin mimari mirasını dünya standartlarındaki modern hayatla harmanlayan özel bir deneyim yaşatacak. Proje ayrıca, yaklaşık 19 bin metrekarelik miras alanını restore edip geliştirecek, böylece Mekke'nin kültürel ve tarihi mirası korunurken ziyaretçilerin seyahatleri zenginleştirilecek.

2036'YA KADAR 300 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) bünyesindeki RUA Al Haram Al Makki şirketi tarafından geliştirilen proje, şu sözlerle savunuluyor:

Mevcut hizmetlerin seviyesini yükseltilecek. Kapalı ve açık alanlarda yaklaşık 900 bin kişilik ibadet kapasitesi bulunacak. Konut, konaklama, ticaret ve kültürel alanlar da projede yer alacak. Toplu taşıma ağlarına doğrudan bağlantı sağlanacak. Mekke’nin mimari mirasıyla modern şehir hayatı bir araya getirilecek. Yaklaşık 19 bin metrekarelik miras alanı restore edilip geliştirilecek. Bu sayede Mekke’nin kültürel ve tarihi mirasının korunması hedefleniyor. Proje, 2036 yılına kadar 300 binden fazla istihdam oluşturacak. Şirket, Mescid-i Haram çevresindeki kentsel gelişimi ilerleterek PIF stratejisini desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca Mekke’nin kültürel dokusunu koruma ve bölge sakinleri ile ziyaretçilere sürdürülebilir çözümler sunma hedefi taşıyor.