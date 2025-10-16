Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Deyrizor'da Suriye ordusuna bombalı saldırı! 4 asker hayatını kaybetti

Deyrizor’da Suriye ordusuna bombalı saldırı! 4 asker hayatını kaybetti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Deyrizor’da Suriye ordusuna bombalı saldırı! 4 asker hayatını kaybetti
Suriye, Deyrizor, Saldırı, Bomba, Askeri, Ölü, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kentinde, orduya ait bir otobüsün yol kenarına yerleştirilen patlayıcıyla hedef alınması sonucu en az dört Suriye askeri hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklara göre saldırı, Sa’lu kasabası yakınlarında meydana geldi. Patlayıcının infilak etmesi sonucu araçta bulunan askerlerden dördü olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda asker de yaralandı.

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. Deyrizor’un doğusunda son aylarda askeri ve güvenlik unsurlarını hedef alan çok sayıda EYP (el yapımı patlayıcı) saldırısı yaşandığı duyurdu.

Deyrizor’da Suriye ordusuna bombalı saldırı! 4 asker hayatını kaybetti - 1. Resim

Suriyeli yetkililer, yaz aylarından bu yana özellikle Meyadin çevresinde benzer saldırıların arttığını, bu son olayın ise “en ağır bilanço” olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler

