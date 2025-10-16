Deyrizor’da Suriye ordusuna bombalı saldırı! 4 asker hayatını kaybetti

Yerel kaynaklara göre saldırı, Sa’lu kasabası yakınlarında meydana geldi. Patlayıcının infilak etmesi sonucu araçta bulunan askerlerden dördü olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda asker de yaralandı.

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. Deyrizor’un doğusunda son aylarda askeri ve güvenlik unsurlarını hedef alan çok sayıda EYP (el yapımı patlayıcı) saldırısı yaşandığı duyurdu.

Suriyeli yetkililer, yaz aylarından bu yana özellikle Meyadin çevresinde benzer saldırıların arttığını, bu son olayın ise “en ağır bilanço” olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ayrıntılar geliyor...