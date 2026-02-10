Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi, 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık mahallesi olma unvanını korudu. TÜİK verilerine göre birçok ili geride bırakan mahallede nüfus artışı sürerken, yeni konut projeleriyle bu sayının ilerleyen yıllarda 200 bine ulaşması bekleniyor. Mahalle Muhtarı Şehmuz Şirdenli, Bağcılar’ın modern yapısı ve sosyal uyumuyla dikkat çektiğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları'nı açıklamıştı. Buna göre, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. Dikkat çeken verilerden biri ise en kalabalık nüfusa sahip olan mahalleler oldu. Listenin başında ise Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi var.

TÜRKİYE'NİN EN YOĞUN MAHALLESİ

TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Diyarbakır'ın nüfusu ise 1 milyon 853 bin 356 kişi olarak belirlendi. Bunun 935 bin 763 kişi erkek, 916 bin 593'ü kadın. Merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi ise, 160 bin 136 kişi nüfusuyla Türkiye'nin en yoğun mahallesi unvanını korudu. Bir önceki yıl 157 bin 422 olarak belirlenmişti.

İlçenin nüfusu ise 402 bin 275 kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu mahalle 6 ile bedel! Nüfus patlaması yaşanıyor, Türkiye'nin en kalabalığı

6 İLİ GERİSİNDE BIRAKTI

Bağcılar Mahallesi, nüfus yoğunluğuyla 167 bin 531 Artvin, 138 bin 807 Gümüşhane, 85 bin 83 Tunceli, 82 bin 836 Bayburt, 90 bin 392 Ardahan ve 157 bin 363 nüfusuyla Kilis gibi illeri geride bıraktı.



Bu mahalle 6 ile bedel! Nüfus patlaması yaşanıyor, Türkiye'nin en kalabalığı

Bağcılar Mahalle Muhtarı Şehmuz Şirdenli, Türkiye nüfusunun 86 milyonu geçtiğine değinerek, Bağcılar Mahallesi'nin de 160 bini devirdiğini söyledi. Nüfuslarının 6 ilden daha yoğun olduğunu belirten Şirdenli, gittikçe geliştiği ifade etti.



MODERN VE GÜZEL

Muhtar Şirdenli, şu anda yeni yapılan inşaatlar olduğunu aktararak, "Bu inşaatlar bitse eminim bunlar 200 bini de bulur. Burada 7 yıl oldu. Ben de bu mahallede muhtarlık yapıyorum. Mahallemiz güzel, ve modern. Bağlar dediğimiz zaman batı tarafından kardeşlerimiz Bağlar nasıl bir şey diyorlar. Bağlar'a gitmek istemeyenler var. Bu da Bağlar'ın bir mahallesi. Bağcılar, modern bir mahalledir" dedi.

Bu mahalle 6 ile bedel! Nüfus patlaması yaşanıyor, Türkiye'nin en kalabalığı



Tek başına olduğunu kaydeden Şirdenli, "Yoğunluğumuz çok. Bunu daha önceden de yetkililere de ilettim. İki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Mahallemde de memnunum. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Sitede de herkes saygılı. Gençlerimizden, yaşlımıza kadar hepsi birbirine saygılı. Bu şekilde de seviyorum. Böyle devam edene kadar muhtarlık yapacağım" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası