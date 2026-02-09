TÜİK 2025 nüfus verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı. İlk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu aşarken, en tenha şehirle dikkat çekti. İl il nüfus rakamları ve demografik değişimin detayları açıklanırken Türkiye'de nüfusu en az şehirler açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025" sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. 2024 yılında 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. Ülke genelinde nüfus artış hızı yükselirken, Türkiye’nin en tenha yerleşim yerleri, nüfusu en az şehirleri dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN EN AZ NÜFUSLU 5 İLİ

Son verilere göre Türkiye’de ikamet eden kişi sayısının en düşük olduğu illerde Bayburt yine ilk sırada yer aldı. Nüfus sayısına göre en tenha 5 şehir şu şekilde sıralandı:

Bayburt: 82 bin 836 kişi ile Türkiye’nin en az nüfuslu ili. Tunceli: 85 bin 83 kişi. Ardahan: 90 bin 392 kişi. Gümüşhane: 138 bin 807 kişi. Kilis: 157 bin 363 kişi.

Nüfus yoğunluğu baz alındığında ise bir kilometrekareye düşen kişi sayısı Türkiye genelinde 112 olurken, Tunceli kilometrekareye düşen 11 kişiyle Türkiye'nin en tenha ili olma unvanını korumayı başardı. Öte yandan yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu ise 59 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin nüfusu en az şehirleri

İLÇELERDE BÜYÜK REKOR: ESENYURT 1 MİLYON SINIRINI GEÇTİ

Nüfusun en az olduğu illerin aksine, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tarihi bir eşik aşıldı. Esenyurt, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye tarihinde bir milyon barajını aşan ilk ilçe olarak kayıtlara geçti. Esenyurt'un ardından en kalabalık ilçeler Gaziantep Şahinbey ve Ankara Çankaya olarak sıralandı.

Türkiye'de nüfusu 1 milyonu geçen ilk ilçe Esenyurt.

ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ

TÜİK verileri, Türkiye’nin yaşlı nüfusunun arttığını ve ortanca yaşın yükseldiğini ortaya koydu. 2024 yılında 34,4 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9’a çıktı. İllere göre dağılımına bakıldığında Sinop, 44 ortanca yaş değeriyle Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ili olurken, Şanlıurfa 21,8 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak kayıtlara geçti.

Türkiye yaş ortalaması 2025

İSTANBUL VE ANKARA'NIN NÜFUSU KAÇ?

Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. Megakenti sırasıyla 5,9 milyonla Ankara ve 4,5 milyonla İzmir takip etti. Ayrıca Türkiye'de yaşayan yabancı nüfusun da bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişiye ulaştığı açıklandı.

