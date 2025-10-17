Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, İstanbullular dikkat
Meteoroloji'nin son raporuna göre hafta sonu sıcaklıklar düşecek, İstanbul dahil bazı kentlerde sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda bugün kuzey kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR AZALACAK
Hafta sonu ise hava durumunun nasıl olacağı merak edildi. Meteoroloji'ye göre 16 - 22 Ekim 2025 tarihlerinde; hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, Pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor.
Bununla birlikte ülkenin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak.
