Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, İstanbullular dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda bugün kuzey kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR AZALACAK

Hafta sonu ise hava durumunun nasıl olacağı merak edildi. Meteoroloji'ye göre 16 - 22 Ekim 2025 tarihlerinde; hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, Pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte ülkenin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak.