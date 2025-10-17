Piyade Er Eyüp Güner şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

MSB'den yapılan açıklamada "Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim’de şehit olmuştur" sözlerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...