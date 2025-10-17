Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Piyade Er Eyüp Güner şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan Piyade Er Eyüp Güner'in şehit olduğunu duyurdu. 

MSB'den yapılan açıklamada "Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim’de şehit olmuştur" sözlerine yer verildi. 

