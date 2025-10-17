Cuma mesajları 17 Ekim: Dualı, hadisli, resimli hayırlı cumalar mesajları

En yeni dualı, hadisli, resimli hayırlı cumalar mesajları ile milyonlarca Müslüman sevdiklerinin mübarek Cuma gününü kutlamaya hazırlanıyor. İslam dünyasında birlik, bereket ve affın simgesi olan mübarek Cuma günü mesajları araştırılıyor.

DUALI VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

“Allah’ım, kalplerimizi huzurla, evlerimizi bereketle doldur. Dualarımızı kabul eyle. Hayırlı Cumalar.”

“Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman o saatte dua ettiğinde Allah dilediğini ona verir. Rabbim, o saatte dualarımızı kabul etsin.”

“Ey Rabbim, kalbimize sabır, gönlümüze iman, ömrümüze bereket ver. Cumanız mübarek olsun.”

''Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.'' [İmam-ı Gazali]

''Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.'' [Ramüz]

''Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.'' [Deylemi]

''Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.'' [Ey Oğul İlmihali]

''Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.'' [Ey Oğul İlmihali]

''Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.'' [Ey Oğul İlmihali]

''Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.'' [Taberani]

''Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.'' [Tergib]

''Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.'' [Şir’a]

''Cuma günü sabah namazından önce, üç kere Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları af olur.'' [Tergib-üs-salat] (Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.)

“Rabbim! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver, bizi ateş azabından koru. Hayırlı Cumalar dilerim.”

“Günahların affına vesile olan bu mübarek günde, dualarınız kabul, ömrünüz bereketli olsun.”

“Allah’ım, ona hikmeti ve Kur’an’ın tevilini öğret.” (İbn Mace, Sünnet, 11) Allah, bizi gerçek Müslümanlardan eylesin.

“Allah, yanılarak, unutarak ve zor kullanılarak yaptıklarından dolayı ümmetimi sorumlu tutmaz.” ( İbn Mace, Talak, 16) Tüm günahlarımızın affedildiği bir gün olsun, inşallah.

“İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.” (Tirmizi, Birr, 35) Yaşadığımız her gün için binlerce kez şükürler olsun. Hayırlı Cumalar!

“Sadaka/zekat vermek, maldan hiçbir şey eksiltmez.” (Müslim, Birr, 69) Allah, yuvalarınızdan bereketi eksik etmesin.

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür…” (Müslim, Cum’a, 18) Cumanız mübarek olsun.

EN YENİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

“Cuma’nız mübarek olsun! Rabbim kalplerimizi huzurla, hayatlarımızı bereketle doldursun. Bu mübarek günde edilen tüm dualar kabul, günahlar affolunsun.”

“Her Cuma, yeni bir başlangıçtır. Bu mübarek gün, hayatınıza sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz bir Cuma dilerim.”

“Cuma gününün rahmeti, evinize huzur, kalbinize sükûnet getirsin. Rabbim sevdiklerinizi yanınızdan, huzuru gönlünüzden eksik etmesin.”

“İmanla dolu kalpler, şükürle geçen ömürler dileğiyle... Allah bu Cuma gününde dualarınızı kabul etsin.”

“Hayatın yükü ne olursa olsun, Allah’a sığınanın yolu hep aydınlıktır. Bu Cuma, tüm sıkıntılarınızın son bulduğu, umutlarınızın tazelendiği bir gün olsun.”