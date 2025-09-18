Resimli cuma mesajları 2025: Ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel hayırlı cumalar mesajları

Ümmet-i Muhammed’e bayram olarak hediye edilen mübarek cuma gününde göndereceğiniz güzel söz ve mesajlarla hem sevdiklerinizle gönül bağı kurabilir hem de onların hayır dualarını alabilirsiniz.

Mübarek cuma günü, kalplerin sevgiyle dolduğu, duaların göğe yükseldiği bir rahmet vaktidir. Sevdiklerinize bu özel günün maneviyatını hissettirecek en güzel cuma mesajlarını sizin için hazırladık.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2025

Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin inşallah. Hayırlı cumalar.

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi, bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbi! Gönlümüzdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki, dilimiz Allah kelimesinden başka bir şey söylemesin. Hayırlı cumalar.

Duaların geri çevrilmeyeceği bu günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın, güzel Mevla'm. Hayırlı cumalar.

Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen, merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı cumalar.

AYETLİ, HADİSLİ, DUALI, KISA, UZUN, EN GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi musibet ve nimetlerle deneriz. Sonunda bize döneceksiniz.” (Enbiya, 35) Cumanız mübarek olsun.

“Onlar ki Rablerine secdeler ve kıyamlar yaparak geceyi geçirirler.” (Furkan, 64) Hayırlı cumalar.

“Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın.” (Lokman, 33) Cumanız mübarek olsun. Selam ve dua ile.

“Ey iman edenler! Sabır ve dua ile Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah, sabredenler ile beraberdir.” (Bakara, 153) Cumanız mübarek olsun. Selam ve dua ile.

“Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” (Ahzab, 41) Hayırlı cumalar.

Rabbim, ne olur hiçbir annenin yüreğini evladının acısıyla yakma! Çocukları kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve huzurla hayırlı cumalar.

Allah’ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

“Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 7/199) Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Rabbim, üzüntülerimizi anlık, sevinçlerimizi ömürlük, dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar.

"Şükür etmedikten sonra dünyaları yesen ne fayda! Şükür’le başladıktan sonra bir kuru ekmek de değerli olur." (Şems) Hayırlı cumalar.

Cuma namazı saflarda bir olan bedenler misali, gönüllerin de Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) sancağı altında bir olmasını dilerim. Hayırlı cumalar.

“…Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez.” (Kasas, 77) Hayırlı cumalar.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı cumalar.

Allah’ım, dualarımın kabul olmasını engelleyen bütün günahlarımı affet. Amin! Hayırlı cumalar.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim, sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa atma, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

“Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun. Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz.” (Al-î İmrân, 200) Cumanız mübarek olsun.

“Kim kıbleye hürmet ederse Allah da ona dünya ve ahirette ikram eder.” (Hadis-i şerif) Hayırlı, bereketli cumalar diliyorum.

“Sevdiğini ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Sevmediğine de ölçülü düşmanlık et, günün birinde dostun olabilir.” (Hadis-i şerif) Hayırlı nurlu cumalar.

“Üzerlerinde kanatlarını açıp kapaya uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Rahman’dan başkası değildir.” (Mülk, 19) Hayırlı nurlu cumalar.

“İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır.” (Meryem, 96) Hayırlı nurlu cumalar.

“Üzülme, muhakkak Allah bizimle beraberdir.” (Tevbe, 40) Cumanız mübarek olsun.

“Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma!” (A’râf, 205) Hayırlı nurlu cumalar.

"Allah’ım, beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır." (Hadis-i şerif) Cumanız mübarek olsun.