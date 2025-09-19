Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitleri
Güncelleme:
Müslümanların bayramı olan mübarek Cuma günü geldi. Türkiye genelinde milyonlarca mümin, Cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun dört bir yanında vatandaşlar, 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitlerini merak ediyor. Çeşitli il ve ilçelerde Cuma namazı saati sorgulaması yapılıyor.
Müslümanların bayramı olan Cuma gününde namaz vakitleri merak ediliyor. Cuma namazının kılınacağı vakitler ilden ile hatta ilçeden ilçeye değişiklik gösterebiliyor. Günlük namaz vakitleri takvimine göre, 19 Eylül 2025 tarihinde Cuma namazının kılınacağı saatler şu şekilde:
19 EYLÜL 2025 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATLERİ
- İstanbul: 13:09
- Ankara: 12:53
- İzmir: 13:16
Diğer şehirlerde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, aşağıdaki bağlantı üzerinde il ve ilçe bazında namaz vakitlerini sorgulayabilir:
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?
Cuma namazı toplam 16 rekat olarak kılınır. Bunun iki rekatı farzdır ve öğle namazından daha kuvvetlidir. Cuma namazının kılınma şekli şöyledir:
- Önce Cuma’nın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibidir. Sonrasında camide ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe tamamlandıktan sonra ikamet okunur ve cemaatle Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.
- Farz namazdan sonra, dört rekatlık son sünnet kılınır. Bu da öğle namazının ilk sünneti gibidir.
- Ardından, “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir ve öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir kılınır.
- Son olarak sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Namaz sonrası Ayetel Kürsi ve tesbihler okunur, dua edilir.
Editör: Cüneyt Akçatepe