Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitleri

Müslümanların bayramı olan Cuma gününde namaz vakitleri merak ediliyor. Cuma namazının kılınacağı vakitler ilden ile hatta ilçeden ilçeye değişiklik gösterebiliyor. Günlük namaz vakitleri takvimine göre, 19 Eylül 2025 tarihinde Cuma namazının kılınacağı saatler şu şekilde:

19 EYLÜL 2025 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:09

Ankara: 12:53

İzmir: 13:16

Diğer şehirlerde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, aşağıdaki bağlantı üzerinde il ve ilçe bazında namaz vakitlerini sorgulayabilir:

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Cuma namazı toplam 16 rekat olarak kılınır. Bunun iki rekatı farzdır ve öğle namazından daha kuvvetlidir. Cuma namazının kılınma şekli şöyledir: