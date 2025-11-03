İsviçreli yetkili Türkiye ile bağların neden güçlendiğini anlattı! 'Ülkede etkileyici bir irade var'

İsviçre’nin resmi ihracat ve yatırım teşvik kurumu olan Switzerland Global Enterprise’ın Başkan Yardımcısı François Gabella, Türkiye’nin "reform yapma konusundaki son derece etkileyici iradesiyle" istikrarlı ve büyüme odaklı bir yola girdiğini söyledi.

TÜRKİYE İLE İSVİÇRE'NİN BAĞLARI GÜÇLENİYOR ÇÜNKÜ...

Gabella, Türkiye–İsviçre Ekonomi Forumu’nun 19’uncusu kapsamında Türkiye’ye yaptığı ziyaretin oldukça olumlu geçtiğini belirterek, ülkedeki iş ortamının hızlı bir şekilde geliştiğini vurguladı. Foruma, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İsviçre Federal Konseyi Başkan Yardımcısı Guy Parmelin de katıldı.

"Bakanlarla yaptığımız görüşmelerde, ülkede gerçekten etkileyici bir reform iradesi olduğunu ve Türkiye’nin istikrar ile büyüme yoluna girdiğini gördük. Bu da Türkiye ile İsviçre arasındaki bağların güçlendirilmesini haklı kılıyor" diyen Gabella, Türkiye’nin jeopolitik konumunun İsviçre için yeni pazarlara açılma fırsatı sunduğunu söyledi.

TÜRKİYE BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP

Gabella, iki ülkenin enerji, yeşil teknoloji ve altyapı gibi alanlarda ortak çalışmalarla büyük kazanımlar elde edebileceğini ifade etti. İsviçre’nin özellikle ilaç sanayisi gibi sektörlerde güçlü olduğunu hatırlatarak, "Türkiye üretim ve dağıtım konusunda büyük potansiyele sahip" dedi.

Türkiye’nin sadece bölgesinde değil, Afrika gibi farklı coğrafyalarda da büyük projelerde aktif rol aldığını belirten Gabella, bu alandaki bilgi birikiminin İsviçre’nin tecrübesiyle birleşmesi halinde iki ülkenin önemli avantaj sağlayabileceğini kaydetti.

Teknoloji alanındaki temaslarına da değinen Gabella, Türkiye’de ziyaret ettiği teknoparklardan çok etkilendiğini belirtti:

Türkiye’nin mikro teknolojiden biyoteknolojiye, mekanikten uzay teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede çalıştığını görmek çok etkileyiciydi. Girişimlerin sayısı, çeşitliliği ve devletin bu şirketleri destekleme kararlılığı dikkat çekici.

Gabella, girişimlerin gelişebilmesi için sermaye ve güçlü bir finansal ekosisteme ihtiyaç duyduğunu belirterek, İsviçre finans sisteminin sadece ülke içinde değil, yurtdışındaki girişimlere de yatırım yaptığını, bu nedenle Türk startuplarının İsviçre fonlarından yararlanabileceğini söyledi.

Yeşil enerjiye geçişle güneş ve rüzgar enerjisi kullanımının artacağını, bunun da üretim, şebeke ve depolama alanlarında yeni zorluklar doğurabileceğini dile getiren Gabella, Türkiye ile İsviçre’nin büyük altyapı projelerinde iş birliği yaparak rekabet avantajı elde edebileceğini vurguladı.

İsviçre’nin dünya genelinde barajlar ve otoyollar inşa ettiğini hatırlatan Gabella, bu tür projelerde inşaat mühendisliği, makine, hidrolik ve elektrik alanlarındaki uzmanlığın iki ülke iş birliğiyle daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.