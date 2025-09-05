Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da dehşete düşüren olay! Çocuklarının gözü önünde Müesser'i öldürdü

Ankara'da dehşete düşüren olay! Çocuklarının gözü önünde Müesser'i öldürdü

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Ankara'da Hüseyin Ö. boşanma aşamasında olduğu eşi Müesser Ü.'nün evine gitti. Çıkan tartışmada kadını çocuklarının gözü önünde öldürdü.

Korkunç olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşandı. 53 yaşındaki Hüseyin Ü. ile 42 yaşındaki Müesser Ü. boşanmaya karar verdi. Ancak Hüseyin Ü., Müesser'in evine giderek orada tartışmaya başladı. 

Hüseyin Ü., çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla eşine ateş etti. Daha sonra kendisini polise ihbar eden şahıs, eşini öldürdüğünü söyledi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Müesser Ü.'nün cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti silahı ile birlikte yakalanan Hüseyin Ü.'nün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

