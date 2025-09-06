12 yıllık eğitime revizyon sinyali! "Kamuoyu oluştu, karar almak durumundayız"

EĞİTİM SERVİSİ İSTANBUL - Gazetemizin gündeme getirdiği 12 yıllık zorunlu eğitim tartışması büyük yankı uyandırdı. 4 yıllık lisenin kısaltılması konusunda farklı kesimlerden gelen görüşlerin ardından bakanlık harekete geçti. Yeni model üzerinde çalışılıyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldığı yayında bunu doğruladı ve “12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükûmet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız” dedi.

İşte Bakan Yusuf Tekin’in öne çıkan diğer açıklamaları:

■ Bu yılı, ‘Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan’ mottosuyla başlatacağız. Aile ve Yeşil Vatan temasını gündeme almalarını arkadaşlarımızdan istedik.

ZORUNLU BAĞIŞ ALANI BİLDİRİN

■ Okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Velilerden zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle uygulamalar varsa bize ulaştırın. İki istisnası var. Biri veliden kaynaklanıyor, bizim tanımladığımız okulda değil diğer okula kayıt ettirmesi. İkinci durum ise; Bazı okullarda çocuklara ekstra bir şey istiyorlar. Hizmet bekliyorlar bununla ilgili okul aile birliği karar alıyor çeşitli hizmet ve imkânlardan yararlanmak için para topluyor. Ama bu kesinlikle zorla olacak bir şey değil.

■ Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim.

40 BİNLİK ATAMALAR BİTTİ

■ (Öğretmen atamaları) Umut tacirliği yapmak istemiyoruz. İhtiyacımız azaldığına göre artık 40-50 binli atamalar mümkün değil. Branşlarla ilgili tercihlerimizi tamamen bilimsel kriterlere göre tanımlıyoruz.

■ Geçen yıla oranla yönetmelikte tanımladığımız enflasyon farkından daha fazla ücret talep eden özel okullara hemen soruşturma açıyoruz.

■ Geçtiğimiz yıl hayalet sınıf denetimlerini çok yaptık. Özel okullara kademeli bir biçimde kapatma cezasına kadar varan cezalar uyguladık.

■ Özel okullar artık aralık ayının enflasyonunu değil, kayıt yaptıkları dönemin enflasyonunu alacak.

■ Ders kitaplarımızın, özel okullarda okutulmasını ısrarla istiyoruz ve bunun denetimini de yapacağız. Bu konuda yaptırım uygulayacağız.

■ Bakanlık Yönetim Sistemi diye yapay zekâ destekli bir uygulama başlattık. Her okul yöneticisi, okuluyla ilgili yapay zekâ destekli bir yönetim modeline sahip olacak.