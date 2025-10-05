12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor! Bakan Tekin ilk kabineyi işaret etti, gözleri Erdoğan'a çevirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresinin kısalacağının sinyalini verdi ve eğitim sisteminde önemli değişikliklerin yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplumsal talepler ve bilgiye daha hızlı erişimin sağlanması göz önünde bulundurularak, zorunlu eğitimin süresinin kısaltılabileceğini belirtti. Bakan Tekin ayrıca, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) lisans eğitimi süresinin 3 yıla indirilmesiyle ilgili çalışmalarına da değindi.

İLK KABİNEDE ERDOĞAN'A SUNULACAK

Tekin, bir süredir üzerinde çalışılan raporun tamamlandığını açıklayıp "Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var. İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız." dedi.

Bu yıl içinde karar verileceğini de ifade eden Tekin, "Önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi buna göre dizayn edilecektir." diye konuştu.

"KPSS İLE MÜLAKAT BU YIL SONDU"

Kanal 7 televizyonunda soruları cevaplayan Bakan Tekin'in gündeminde 2025 yılı öğretmen atamaları ve Milli Eğitim Akademisi kontenjanları da vardı.

KPSS ile mülakat döneminin bittiğini dile getiren Tekin, "Bunu bu yıl son kez yaptık" açıklamasında bulundu.

Tekin, 24 Kasım'da 15 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını da sözlerine ekleyip "2026 başından itibaren akademide 10 bin öğretmenin eğitim sürecini başlatacağız." dedi.