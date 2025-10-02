Kaynak kitaplar Türkiye yüzyılı’na “uyumsuz” çıktı! Özel yayınevleri, müfredat dışı kaldı

Esma Altın / ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel yayınevleri tarafından basılan kaynak kitapların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) müfredatına uyumsuz olduğunu ortaya çıkardı.

Özel yayınevleri tarafından hazırlanan ve “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programına uygun” diye sunulan yardımcı kaynak kitapların mercek altına alan MEB, 9’uncu ile 10’uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe yardımcı kaynak kitaplarını detaylı inceledi.

Analiz ve değerlendirmeler sonucunda, kitapların içeriklerinin büyük ölçüde önceki öğretim programlarındaki yaklaşıma göre hazırlandığı görüldü. Kitaplarda ünite ve temalarda bulunan uygun içerikler yerine eski programlardaki içeriklere ait soruların yer aldığı belirtildi.

TYMM’ye uygun ölçme ve değerlendirme soru anlayışının kaynak kitaplara yansımadığı, beceri temelli ve beceri odaklı soru mantığının anlaşılmadığı ve modele uygun soru tasarılarının olmadığı tespit edildi. Özel yayınevi kitaplarında ağırlıklı olarak geleneksel çoktan seçmeli soruların bulunduğu; ancak açık uçlu sorular, öğretim programlarında bulunan farklı ölçme araçları ve günlük hayattan örneklerin yeterli düzeyde yer almadığı belirlendi.

Değerlendirmelerde, içerik çerçevesi ile uyumsuzluk, öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin karşılanmaması, ölçme ve değerlendirme yaklaşımının programlarla uyumlu olmaması, bağlam temelli ve beceri odaklı soru yapısında eksiklik olması gibi çok sayıda çelişki ortaya çıktı.

İncelemelerde yayınların sektör genelinde programa uyumu konusunda kapsamlı bir geliştirme ihtiyacının doğduğu belirtilirken, Bakanlığın bu konuda yeni bir adım atması bekleniyor. Söz konusu özel yayınevi kaynak kitaplarından edinilen bilgilerle okullarda TYMM kapsamında öğrenilen yöntemler arasındaki uyum sorunun öğrenciye faydasından çok zararının olabileceğini dile getiren bakanlık kaynakları, bu kitaplardan uzak durulması, düşünüp yorumlamaya sevk eden bakanlık materyallerinin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.