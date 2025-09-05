12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den flaş açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zorunlu kayıt parasından, 12 yıllık kesintisiz eğitim süresine kadar pek çok konuda konuşan Tekin, gündeme bomba gibi oturdu.

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Tekin'in kayıt süreciyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Herhangi bir öğrenci okula başlarken bütün çocuklarımızın okullara kayıtlarını zaten yapıyoruz. Liseye kayıt yaptıran bir genç adresine dayalı bir kuruma yerleştiriliyor. Çocuğunuz sınavla yerleştiyse o okula kayıt yaptırıyor, sınav dışı, adrese en yakın okula kaydını yaptırıyoruz. Ortaokul ve ilkokul öğrencileri için bütün öğrencilerimizi temel eğitim kurumlarına otomatik olarak kaydını yapıyoruz. Bir veli, kayıt için ücret istendiğini söylüyorsa burada bir yanlış anlaşılma var. Kimin hangi okula kayıt yaptıracağı belli. Hiçbir çocuğu okula kayıt olmamış halde bırakmıyoruz. Hiçbir okula gitmeseler bile otomatik olarak kaydoluyor"

"MÜSAADE ETMİYORUZ"

Velilerin kendi istekleriyle farklı okullara yöneldiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

İlgili Haber Öğretmenlere ikinci kez imkan sunulacak! İller arası yer değiştirme başvurusu tarihleri belli oldu

“Veli çocuğunu bizim tanımladığımız okula değil, başka okula kaydettiriyor. Biz bir planlama yapıyoruz, her okulun kapasitesi üzerinden hesap yapıyoruz. Hakkı olmadığı şekilde başka okula kayıt yaptırıyor, o zaman da para ödüyor. Buna asla müsaade etmiyoruz. Okulun da buna yetkisi yok.

Bazı okullarımızda çocuklarımıza ekstra imkan sunulması isteniyor. Okul aile birliği de şu hizmeti sunacağız ve şu bağışı alacağız diyor. Bunu okul değil okul aile birliği oluyor. Böyle bir zorlamaya kimsenin kimseye yapma hakkı yok.

Bunu okul aile birlikleri yapıyor. Bunu yasaklayamayız, engel de olamayız. Biz velilerden zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle bir durum olursa gerekli olduğunda inceleme ve denetim süreci de başlatıyoruz. Zorunlu bağış diye bir şey yok biz zaten çocuklarımızın kaydını yapıyoruz."

OKUL ÜNİFORMALARI

Okul üniformalarıyla ilgili de konuşan Tekin konuşmasına şunları ekledi:

"Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik.

Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık."

SERVİS ÜCRETLERİ

Servis ücretlerinin de resmi ortamlarda yatırılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Tekin, "Elden ödeme devreye girdiğinde bunu takip etme imkanımız yok. Bu anlamda özel okuldan hizmet alanlar bu bedelleri resmi ortamlarda yapsınlar ki herhangi bir mağduriyet ortaya çıktığında denetleyebilelim." dedi.

Servis ücretlerinde enflasyonun iki katının üstünde zam yapıldığını gördüklerini belirten Tekin, "Bu yetki büyükşehir belediyelerinin inisiyatifinde. Biz sadece fahiş artışlarla ilgili görüşümüzü beyan edebiliyoruz." diye konuştu.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİNDE REVİZYON!

Tekin ayrıca 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması için bir kamuoyu oluştuğunu ve revizyon yapmayı planladıklarını söyledi:

12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. 8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluşturuldu."

Kabine olarak bu konuda bir karar almak zorunda olduklarını belirten Yusuf Tekin, karar alındığında kamuoyu ile paylaşılacağını da kaydetti.