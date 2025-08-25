Öğretmenlere ikinci kez imkan sunulacak! İller arası yer değiştirme başvurusu tarihleri belli oldu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlere ikinci kez iller arası yer değiştirme başvurusu imkanı tanıdı. Bakan Yusuf Tekin "Başvurular, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Atama işlemleri 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

BAŞVURULAR 3-5 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK 

"Öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda öğretmenlerimizin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullanan Tekin, başvuruların 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacağını, atama işlemlerinin ise 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerinin de 8 Eylül'de yapılacağını bildiren Tekin, kararın eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada da yaz döneminde ikinci kez yapılacak kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerinde atama işleminin başvurunun son günü olan 5 Eylül'de gerçekleştirileceğinden başvuru ekranının aynı gün saat 13.00'da kapanacağı kaydedildi.

