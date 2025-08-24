Öğretmen, sağlıkçı, zabıta ve akademik personele yeni haklar! Bakanlık duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 11 farklı hizmet koluna yönelik önemli kazanımları duyurdu.

MEMURLAR, ÖĞRETMENLER VE AKADEMİSYENLERE YENİ HAKLAR

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda, gezici görevlerde sağlanan seyahat kartı hakkı Ticaret Bakanlığı personeline de tanındı. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının ek ödemeleri 556 lira artırıldı.

Eğitim hizmetlerinde ise öğretmenlerin hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya yükseltildi. Akademisyenlerin eğitim-öğretim ödeneği 1.853 lira artırıldı. Okul öncesi öğretmenlerine haftada 1 saat ek ders ücreti hakkı sağlandı. Kurs merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele de fazla çalışma ücreti ödenmesi kararlaştırıldı.

İlgili Haber Memur zammıyla ilgili yeni gelişme! Hakem Kurulu ikinci defa toplandı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE SOSYAL HİZMET PERSONELİNE DÜZENLEME

Sağlık personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 artırılırken, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde eğitici olarak görev alanların döner sermaye ödemelerinde iyileştirme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarına ise dini bayramların yanı sıra resmi bayramlarda da nöbet ücreti ödenecek.

YEREL YÖNETİMLERDE İYİLEŞTİRMELER

Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı. Büyükşehir belediyelerinde görevli personele toplu taşıma kartı zorunlu hale getirilirken, aktarma hakkı da getirildi.

KÜLTÜR, BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA ALANINDA YENİLİKLER

Kültür ve sanat çalışanlarının fazla mesai ücretleri artırıldı; kütüphane ve müze personelinin fazla çalışma sınırı 400 saate çıkarıldı. AFAD personelinin iş riski tazminatı 445 liraya yükseltildi. Karayolları ve DSİ personelinin fazla mesai ücretleri de artırıldı.

Ulaştırma hizmetlerinde çalışanlara 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımı, alışveriş çeki olarak sağlanacak.

TARIM, ENERJİ VE DİYANET ÇALIŞANLARINA EK ÖDEMELER

Orman yangınlarına fiilen müdahale eden personele aylık 2 bin 926 lirayı geçmemek üzere ek ödeme yapılacak. Enerji ve madencilik hizmetlerinde çalışanlara da aynı şekilde koruyucu giyim yardımı sağlanacak.

Ramazan ayında görev yapan din görevlilerinin fazla mesai ücretleri yüzde 25 artırıldı. Ayrıca Kur’an kursu öğreticilerine ek ders ücreti ödenmesi kararlaştırıldı.

Bakanlık, bu düzenlemelerle farklı hizmet kollarında görev yapan yüz binlerce kamu çalışanının mali ve sosyal haklarının önemli ölçüde iyileştirildiğini vurguladı.