Memur zammıyla ilgili yeni gelişme! Hakem Kurulu ikinci defa toplandı

Memur zammıyla ilgili yeni gelişme! Hakem Kurulu ikinci defa toplandı

Güncelleme:
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026-2027 zamlarını belirlemek için ikinci kez toplandı. İkinci toplantıdan da bir sonuç çıkmazken, kararın 25 Ağustos’ta yapılacak üçüncü toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI YARIN YAPILACAK

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.

Kurul, yarın (25 Ağustos Pazartesi) üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.

