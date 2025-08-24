Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Öcalan'a af yok garantisi: AK Parti, Terörsüz Türkiye için sahanın nabzını tuttu

Öcalan’a af yok garantisi: AK Parti, Terörsüz Türkiye için sahanın nabzını tuttu

Öcalan’a af yok garantisi: AK Parti, Terörsüz Türkiye için sahanın nabzını tuttu
“Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var. Toplumun neredeyse tamamı PKK’nın silah bırakma kararını destekliyor. Ayrıca konu Öcalan’a gelince kafalarında çok soru işareti var. Bazı çevreler de yanlış bilgilerle vatandaşın kafasını karıştırıyor”

YÜCELKAYAOĞLU / ANKARA - AK Parti ‘Terörsüz Türkiyekonusunda vatandaşın nabzınıtuttu, sürece olan bakış açısınıbizzat sahadaki çalışmalarlatespit etti.

TBMM tatile girdikten sonrayaklaşık bir aydır ‘Türkiye Buluşmaları’ adı altında Türkiye’ninher yerinde toplantılar düzenleyen ve vatandaşla yüz yüzegörüşmeler yapan AK Parti yönetimi ve milletvekillerinin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi oldu. Yaptıkları görüşmeve ziyaretleri genel merkeze de rapor eden AKPartililerin izlenimlerine göre, terörsüz Türkiyesürecine toplumdan büyük destek var. Toplumunneredeyse tamamı PKK’nın silah bırakma kararınıdestekliyor. Ama tam anlamıyla PKK’nın bunu sonuna kadar götüreceğine temkinli yaklaşılıyor.

HER SORUYA CEVAP VERİLİYOR

AK Partililer, sahadaki tespitlerini şöyle sıralıyor:Sürecin Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçelitarafından sahiplenilmesi, vatandaş nezdinde birgüven oluşturmuş. Ama bir merak da söz konusu.Konu Öcalan’a gelince kafalarında çok soru işaretivar. Bazı çevreler de yanlış bilgilerle vatandaşınkafasını karıştırıyor. Nereye gitsek, ‘Öcalan’a afgelecek mi’ sorusu ile karşılaşıyoruz. Böyle birdurumun olmadığını, gelecekte de olmayacağınıanlatıyoruz. Sürecin sonunda herkes Öcalan’a afolmayacağını görecek. Zaten kendisi de İmralı’dançıkmak istemiyor.

Bunları vatandaşa bizzat anlatıyoruz. Burada önemli olan dünyada bu kadarkriz varken bölgemizde yaşanan gelişmeler ortadadururken, Türkiye kendi iç sorunlarına boğulmamalıdır. İçine kapanmamalıdır. Terörsüz Türkiyesüreci de bir anlamda iç cephenin güçlendirilmesiiçin başlatıldı. Devlet tüm dikkati ve özeni ile süreciişletiyor. Bunları anlatıyoruz. Kimse Öcalan’a afgetirilmesini beklemesin. Bunu kesinlikle gündemegetirmeyeceğimizi, örgütle herhangi bir pazarlık olmadığını tekrar tekrar anlatıyoruz. Bir ay önceye göre, vatandaşın kafası netleşmiş görünüyor.

EKONOMİYİ DE ETKİLEYECEK

Sahada vatandaşın en önemli gündem maddelerinden birinin de ekonomi ve hayat pahalılığıolduğunu belirten AK Parti kaynakları, vatandaşa ‘Enfl asyonda düşüş trendinin devam ettiğini,enflasyon düştükçe ve Terörsüz Türkiye sürecininbaşarıya ulaşması durumunda bunun ekonomiyede olumlu yansımaları olacağını, alım gücününartacağını’ anlattıklarını kaydetti. AK Parti kurmayları, sahadaki çalışmaları sırasınca en fazlaemekli maaşları ile ilgili şikâyet aldıklarını daifade etti.

