Numan Kurtulmuş: Süreci zehirlemek isteyenler var

Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun üzerine düşeni yaptığını söyledi. Kurtulmuş, dün İyi Partili Yüksel Arslan'ın iddialarına değindiği konuşmasında "Komisyonun hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış bazı konuları hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak en hafif tabiriyle açık bir provokatörlüktür" ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu beşinci kez toplandı. Komisyonun geldiği nokta hakkında bilgi veren "Geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak üzere kardeşlik içerisinde yürümektir" ifadelerini kullandı. 

Bazı grupların süreci provoke etmeye çalıştığını söyleyen Kurtulmuş, isim vermeden İyi Partili Yüksel Arslan'ın DEM Parti'nin "Komisyonda özerklik dahil çeşitli talepler gündeme getirdikleri" yönündeki iddialarına sert tepki gösterdi. 

"AÇIK BİR PROVOKATÖRLÜK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün ifade ettim bu süreci zehirlemek isteyen grupların varlığını biliyoruz. Dünkü bir-iki gelişme bu uyarımızda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu.

Bu komisyonda hiçbir şekilde konuşulmamış, komisyonun kurulmasından önce de gündeme gelmemiş, komisyonun hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış bazı konuları hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak en hafif tabiriyle açık bir provokatörlüktür.

Mesele milletin yaşadığı acıları bir daha yaşamaması içerisinde adaletle yarınlara taşımaktır.

Komisyon üzerine düşeni yerine getirmektedir. Barışa huzura hizmet ederek komisyon çalışmalarını bugüne getirdik."

