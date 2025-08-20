İyi Partili Yüksel Arslan 'talep listesi var' dedi DMM ve DEM Parti'den yalanlama geldi: Yalan ve iftira

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın, DEM Parti'nin "Komisyonda özerklik dahil çeşitli talepler gündeme getirdikleri" yönündeki iddiaları siyaset gündemine oturdu.

DEM Parti, Arslan'ı 'yalancı' ve 'provokatör' olarak niteleyip şu açıklamayı yaptı:

"GERÇEĞİ OLMAYAN MAKSATLI YALAN"

"Bir yalancının ve provokatörün hezeyanları

Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”üzerine yürütülen tartışmalarda DEM Parti’ye yönelik maksatlı bir dezenformasyon ve yalanlar dolaşıma sokuluyor.

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunduğu iddialar, DEM Parti’nin Komisyon’da hiçbir zaman gündemine almadığı, gerçeklikle bağı olmayan maksatlı yalanlardır.

Yüksel Arslan

Paylaşılan sözde “talep listesi” tamamen uydurmadır; amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve Komisyon’un toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir.

"AĞIR BİR SORUMSUZLUK VE PROVOKASYON"

Bu türden bayat, düşmanlık ve nefret söylemi yaratma amaçlı ve içi boş algı operasyonları, demokratik siyaseti gölgelemek, halkın gerçek gündemini perdelemek ve demokratik çözüm arayışlarını baltalamak için devreye konuluyor.

Komisyon’un yapıcı çalışmaları, diyalog ruhu ve uzlaşma iradesi yerine, kasıtlı olarak üretilen sahte içerikler ve asparagas haberler öne çıkarılıyor. Bu tavır, yalnızca Meclis’in iradesine yönelik değil, aynı zamanda tüm toplumun ortak geleceğine karşı da ağır bir sorumsuzluk ve provokasyon örneğidir.

86 milyon yurttaşımız şunu bilmelidir: Bu manipülasyonların arkasındaki esas niyet, demokratik zeminleri zehirlemektir.

DEM Parti olarak barıştan, eşitlikten, adaletten ve çoğulcu demokrasiden yana olan her adımın arkasında durmaya devam edeceğiz. Yalanlarla örülü sahte gündemlerle yolumuzu kesmeye çalışanlar, tarih karşısında barışa kurulan pusularla anılacaktır.

Gerçek gündemimiz halkların kardeşliği ve kalıcı barıştır.

Hiçbir gücün suni polemiklerle, algı operasyonlarıyla bu yolda ilerleyişimizi gölgeleyemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Her tür provokasyonu ve nefret dilini kınıyoruz.

DMM: TAMAMEN ASILZSIZ

Öte yandan, Arslan'ın iddialarını yalanlayan bir açıklama yayınladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Çeşitli sosyal medya mecralarında, bir siyasi partinin TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda, Türkiye’nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımlar, tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.

Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışmadır. Bu sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis’te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla faaliyetlerini büyük bir dikkat ve uyum içinde sürdürmektedir.

TÜM TUTANAKLAR RESMİ SİTEDE

TBMM Başkanlığı tarafından da teyit edildiği üzere, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 toplantının gündemi ve içerikleri şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Komisyon çalışmaları basına açık olarak yürütülmüş, oturumlar muhabirler tarafından takip edilmiş ve görüşme tutanakları TBMM’nin resmî internet sitesinde yayımlanmıştır.

Şu ana kadar gerçekleştirilen tek gizli oturum ise, İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıkları ile Millî İstihbarat Başkanlığı’nın Komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı toplantıdır. Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir.

Hal böyle iken, Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak; yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur.

Kamuoyunun, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmî açıklamalara itibar etmesi; asılsız, gerçek dışı ve provokatif nitelikteki dezenformasyon içeriklerine kesinlikle değer vermemesi önemle rica olunur.