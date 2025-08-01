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'Terörsüz Türkiye'de sıra Meclis'te! Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Terörsüz Türkiye&#039;de sıra Meclis&#039;te! Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Silah Bırakma Yasası’ hazırlanacak. Silah bırakan örgütlerin hukuki karşılığı tanımlanacak ve silah bırakanlara yönelik ‘örgüt üyeliği’ suçlaması düşecek. Soruşturma ve kovuşturmalar kaldırılacak. Öcalan’la yeniden görüşme de gündeme alınacak.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - PKK’nın silahları imha etme süreci sahada devam ederken, eş zamanlı olarak TBMM’de kurulacak komisyon da önümüzdeki hafta çalışmalarına başlayacak. Komisyonun ana gündemi silah bırakan terör örgütü ve üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması olacak.

Komisyonun ilk toplantısında, haftada kaç gün, hangi günler toplanacağı, önerilerin nasıl gündeme getirileceği gibi başlıklarda komisyonun çalışma esas ve usulleri belirlenecek. Toplantılar basına kapalı yapılacak ancak tam tutanak tutulacak. Tutanakların kamuoyuna açılıp açılmayacağı ise komisyonda alınacak karara bağlı olacak. Gündeme getirilecek önerilerin karara bağlanmasında nitelikli çoğunluk aranacak.

Terörsüz Türkiye komisyonunun çalışma alanı, PKK’nın silah bırakması ile birlikte Türk hukuk sisteminde ilk kez yer alacak ‘Silah Bırakma Yasası’ taslağını hazırlamak olacak. Bunun için, hukukçular, akademisyenler, önceki çözüm sürecinde görev alan kamu görevlileri, STK’lar dâhil olmak üzere farklı toplum kesimlerinin görüş ve önerileri alınacak.

ÖCALAN'LA GÖRÜŞÜLEBİLİR

MİT de zaman zaman komisyona sahadaki durumla ilgili bilgi verecek. Ayrıca ihtiyaç duyulması hâlinde Öcalan’la da görüşülecek. Bunun için komisyon üyelerinden bir heyet oluşturulacak. Silah bırakan bir terör örgütüne yönelik ne gibi hukuki düzenlemeler yapılacağı konusu komisyonun en önemli gündem maddesi olacak.

AK Parti kaynakları, şu anda mevzuatta silah bırakan örgüt üyelerinin durumu ile ilgili bir düzenleme olmadığını belirterek, şunları söyledi:

SİLAH BIRAKMA YASASI

Etkin pişmanlık düzenlemesi bu durum için yeterli değil. Bu nedenle ayrı bir yasa çıkarılacak ve bu yasa bir anlamda ‘Silah Bırakma Yasası’ olacak. Yasada, terör örgütü üyelerinin silah bırakması hâlinde, teyidinin nasıl yapılacağı, silah bırakanlar hakkındaki suçlamalarla ilgili ne yapılacağı; yargılamaların ne olacağına yönelik düzenlemeler olacak.

SUÇLAMALAR KALDIRILACAK

Bir terör örgütü üyesi silah bıraktıysa ve bu doğrulandıysa, bu kişi hakkında varsa devam eden yargılama, soruşturma veya kovuşturma düşecek. Yani, terör örgütü üyeliği suçlaması kaldırılacak ve bir ceza almayacak. Ancak, başka bir suç işlemişse de bunun yargılaması devam edecek ve cezası olacak. Sadece terör örgütü üyeliği ile ilgili suçlamalar kaldırılacak. Diyelim ki, terör örgütü üyeliği sıfatı ile adam öldürmüş, burada terör örgütü üyeliğinden ayrı ceza olmayacak. Adam öldürmenin cezası neyse o uygulanacak.

TOPLUMSAL ENTEGRASYON

Komisyon, silah bırakan ve Türkiye’ye dönen PKK’lıların toplumsal entegrasyonuna ilişkin de öneri paketi hazırlayacak. Her bakanlığın bu konuda yapması gereken çalışmalara yer verilecek. PKK’lıların eğitimleri, iş hayatları, askerlikleri dâhil olmak üzere her alanda toplumsal bütünleşme için atılması gereken adımlarla ilgili de bir paket hazırlanacak.

TMK VE TCK DEVAM EDECEK

Mevcut hukuk mevzuatında yer alan Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nun uygulaması ise devam edecek. AK Parti kurmayları “Çünkü hâlihazırda sadece PKK yok. Diğer terör örgütleri ile mücadele için bu yasalardaki hükümler devam edecek” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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