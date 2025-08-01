Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Terörsüz Türkiye komisyonu' üyeleri belli oldu! İyi Parti detayı...

'Terörsüz Türkiye komisyonu' üyeleri belli oldu! İyi Parti detayı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Terörsüz Türkiye komisyonu&#039; üyeleri belli oldu! İyi Parti detayı...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP ve DEM’in ardından AK Parti, CHP, Yeni Yol ve HÜDA PAR da komisyona verecekleri üyelerin listesini dün Meclis’e sundu.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Terör örgütü PKK’nın silah bırakmaya başlamasının ardından TBMM’de kurulmasına karar verilen Terörsüz Türkiye Komisyonunun üyeleri netleşti. 51 kişiden oluşacak komisyon için ilk üye isimlerini açıklayan MHP ve DEM olmuştu. AK Parti, CHP, Yeni Yol ve HÜDA PAR da komisyonda görev alacak isimleri dün Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti’nin 21 üyesinin isimleri Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı. Güler, komisyonda yer alacak isimlerin ağırlıklı olarak hukukçu olduğunu ve 7 coğrafi bölgenin temsiline özen gösterildiğini belirtti.

İyi Parti dışında bütün partiler komisyonda yer alıyor.

AK PARTİ ÜYELERİ

AK Parti’nin 21 kişilik üye listesi şu isimlerden oluştu: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşat Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sayit, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahin Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu.

CHP'NİN ÜYELERİ

Aynı şekilde CHP’nin isimleri de dün netleşti ve Meclis’e verildi. CHP’nin 10 kişilik üye listesi de şöyle oluştu: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun.

Aynı şekilde Yeni Yol Partisi, komisyonda görev alacak 3 milletvekilini Meclis Başkanlığına bildirdi. Bu isimler Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen ve Mustafa Bilici’den oluştu.

Meclis’te grubu bulunmayan HÜDA PAR ise, komisyona tek üye ile katılacak. O isim de Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu olarak açıklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

200 ünlü isimden Başbakana açık 'Gazze' mektubu! "Kelimeler tek başına hayat kurtarmıyor"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde cumhuriyet tarihi rekoru - GündemBakan Ersoy açıkladı: Turizmde cumhuriyet tarihi rekoru2 bin 500 kişilik alım yapılacak! Şartlar belli oldu: PMYO başvuruları ne zaman? - Gündem2 bin 500 kişilik alım yapılacak! Şartlar belli olduYÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar getirildi! Atama kararları Resmi Gazete'de - GündemÖzvar yeniden YÖK Başkanı! Atama kararları Resmi Gazete'deBarış Yarkadaş'tan CHP'ye sert çıkış: Gitti Atatürk geldi İmamoğlu - GündemBarış Yarkadaş'tan CHP'ye sert çıkışMuhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı! Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı - GündemMuhittin Böcek'in gelini için karar verildiRTÜK'ten aile ve çocuk dostu yapımlara ödüllendirme! 18 milyon lira verilecek - GündemRTÜK'ten aile ve çocuk dostu yapımlara ödüllendirme!
Sonraki Haber Yükleniyor...