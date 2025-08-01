'Terörsüz Türkiye komisyonu' üyeleri belli oldu! İyi Parti detayı...

HABER MERKEZİ / ANKARA - Terör örgütü PKK’nın silah bırakmaya başlamasının ardından TBMM’de kurulmasına karar verilen Terörsüz Türkiye Komisyonunun üyeleri netleşti. 51 kişiden oluşacak komisyon için ilk üye isimlerini açıklayan MHP ve DEM olmuştu. AK Parti, CHP, Yeni Yol ve HÜDA PAR da komisyonda görev alacak isimleri dün Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti’nin 21 üyesinin isimleri Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı. Güler, komisyonda yer alacak isimlerin ağırlıklı olarak hukukçu olduğunu ve 7 coğrafi bölgenin temsiline özen gösterildiğini belirtti.

İyi Parti dışında bütün partiler komisyonda yer alıyor.

AK PARTİ ÜYELERİ

AK Parti’nin 21 kişilik üye listesi şu isimlerden oluştu: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşat Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sayit, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahin Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu.

CHP'NİN ÜYELERİ

Aynı şekilde CHP’nin isimleri de dün netleşti ve Meclis’e verildi. CHP’nin 10 kişilik üye listesi de şöyle oluştu: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun.

Aynı şekilde Yeni Yol Partisi, komisyonda görev alacak 3 milletvekilini Meclis Başkanlığına bildirdi. Bu isimler Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen ve Mustafa Bilici’den oluştu.

Meclis’te grubu bulunmayan HÜDA PAR ise, komisyona tek üye ile katılacak. O isim de Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu olarak açıklandı.