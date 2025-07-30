Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman kurulacak? TBMM'de geri sayım başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde sona geliniyor. Terör örgütü PKK silah bırakmaya devam ederken, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ne zaman kurulacağı da merak ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun Meclis'te kurulacağı tarihi açıkladı. Peki Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman kurulacak? Meclis'te kurulacak komisyon için geri sayım başladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU NE ZAMAN KURULACAK?

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un verdiği bilgilere göre, Terörsüz Türkiye Komisyonu Ağustos 2025'in ilk haftasında Meclis'te faaliyete başlıyor. Türkiye'nin terör belasından kurtulması için kurulacak komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınacak.

Stratejik kararlar alınırken nitelikli çoğunluğa göre hareket edilecek. Örnek olarak, 5 komisyon üyesinden 3'ü kararı onayladığı takdirde nitelikli çoğunluk sağlanmış olacak.

KOMİSYONDA HANGİ PARTİDEN KAÇ VEKİL YER ALACAK?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un partilere gönderdiği resmi yazıya göre, “Terörsüz Türkiye” komisyonu toplam 51 milletvekilinden oluşacak. İyi Parti’nin komisyona katılmaması durumunda bu sayı 47’ye düşebilir. Öte yandan, üye dağılımı partilerin mecliste sahip oldukları sandalye sayısına göre belirlendi. Üye dağılımı listesi ise şöyle: