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Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman kurulacak? TBMM'de geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman kurulacak? TBMM&#039;de geri sayım başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya gelindi. Terör örgütü PKK silah bırakmaya devam ederken, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun faaliyete geçeceği tarih netleşti. Peki Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman kurulacak ve kararlar nasıl alınacak? İşte sürece dair merak edilen detaylar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde sona geliniyor. Terör örgütü PKK silah bırakmaya devam ederken, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ne zaman kurulacağı da merak ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun Meclis'te kurulacağı tarihi açıkladı. Peki Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman kurulacak? Meclis'te kurulacak komisyon için geri sayım başladı.

Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman kurulacak? TBMM'de geri sayım başladı - 1. Resim

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU NE ZAMAN KURULACAK?

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un verdiği bilgilere göre, Terörsüz Türkiye Komisyonu Ağustos 2025'in ilk haftasında Meclis'te faaliyete başlıyor. Türkiye'nin terör belasından kurtulması için kurulacak komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınacak.

Stratejik kararlar alınırken nitelikli çoğunluğa göre hareket edilecek. Örnek olarak, 5 komisyon üyesinden 3'ü kararı onayladığı takdirde nitelikli çoğunluk sağlanmış olacak.

Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman kurulacak? TBMM'de geri sayım başladı - 2. Resim

KOMİSYONDA HANGİ PARTİDEN KAÇ VEKİL YER ALACAK?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un partilere gönderdiği resmi yazıya göre, “Terörsüz Türkiye” komisyonu toplam 51 milletvekilinden oluşacak. İyi Parti’nin komisyona katılmaması durumunda bu sayı 47’ye düşebilir. Öte yandan, üye dağılımı partilerin mecliste sahip oldukları sandalye sayısına göre belirlendi. Üye dağılımı listesi ise şöyle:

  • AK Parti: 21
  • CHP: 10
  • DEM Parti: 4
  • MHP: 4
  • Yeni Yol Grubu (Gelecek, DEVA, Saadet): 3
  • İyi Parti: 3
  • HÜDA PAR, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti: 1
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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