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Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda CHP'den kimler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacağını söyleyerek, "CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak, gerekli isimleri 10 arkadaşımızı görevlendirip bildireceğiz. Bu komisyonda görev yapacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Terörsüz Türkiye süreci için TBMM'de komisyon kurulması bekleniyor.

Yapılan toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna katılma kararı aldı. Komisyona CHP'nin de 10 milletvekili ile dahil olacağı açıklandı. Peki, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda CHP'den kimler var? İşte cevabı...

CHP Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda kimler var? - 1. Resim

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NDA KİMLER VAR?

CHP komisyonda yer alacak 10 milletvekilini yarın yani 31 Temmuz Perşembe günü bildirilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri yarın süresi dahili içinde 10 arkadaşı görevlendireceğiz" dedi.

Terörsüz Türkiye Komisyonu hakkında sorulan soruya cevap veren Özel, "Sayın Meclis Başkanı Cenevre'de grup Başkanvekilimizi telefonla arayarak nitelikli çoğunlukla karar almanın, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını bu kapsamda bunun da iletişimini yapabileceğimizi söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi nitelikli çoğunluk yani AK Parti, MHP veya 50 kişilik komisyonda 26'nın bulunmasıyla karar verilmesini sağlıklı bulmuyordu. Nitelikli çoğunlukla ki meclis bunun komisyon ilk toplantısında bunun usul ve esaslarını belirler, karar alınacak olması bizim açımızdan önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri yarın süresi dahili içinde 10 arkadaşı görevlendireceğiz. Bu komisyonda görev yapacağız. Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Cumhuriyet fikrinin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğünün partisidir, hesap verilebilirliğin partisidir ve şeffaf zeminin partisidir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın bulunmadığı komisyondan korksun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. Anayasaya uymayanla anayasa yapmayız" dedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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