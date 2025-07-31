Barış Yarkadaş'tan CHP'ye sert çıkış: Gitti Atatürk geldi İmamoğlu

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'de yaşanan 'Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarkadaş, parti binasından Atatürk fotoğrafının kaldırılarak Ekrem İmamoğlu'nun 'Tam Yol İleri' posterinin konulmasına tepki gösterdi.

Gazeteci Yarkadaş "Atatürk'ün partisinde bu muamele yapılamaz. İndirilen Atatürk fotoğrafı ortada yok. Atatürk’e sahip çıktığım için ihraç etmek istiyorlarsa şereftir" diye konuştu.

"ATATÜRK'Ü ÇIKARTIRSAN BİR TABELA PARTİSİ KALIR"

İmamoğlu'nun, Atatürk'ün yerine konulmasını CHP'ye yakıştırmadığını ifade eden Barış Yarkadaş "Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il başkanlığında Atatürk ve Türk bayrağı var. Birden bire Ekrem İmamoğlu'nun 'Tam Yol İleri' posteri geliyor. Yapmadık desinler. Yaptınız kardeşim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin çimentosudur. Atatürk'ün partisinde bu muamele yapılamaz. 13 Temmuz 2025'te yine Atatürk varken 14 Temmuz 2025'te Atatürk'ün fotoğrafının kaldırıldığı görülüyor. Atatürk'ü çıkartırsan bir tabela partisi kalır" ifadelerini kullandı.

"GİTTİ ATATÜRK, GELDİ İMAMOĞLU"

Barış Yarkadaş "Cumhuriyet Halk Partisi parti okulu salonunda gazi Atatürk'ün çalışırken çekilmiş fotoğrafı bulunuyordu. Şimdi bu geçen haftaya kadar böyleydi. Aynı salonda Atatürk şuan yok. Gitti Atatürk, geldi İmamoğlu. İmamoğlu CHP'nin adayı güzel. Ama koca binada başka bir yer bulunamadı mı?" açıklamasında bulundu.