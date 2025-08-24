Yaya geçitleri hız kesmeyecek: Yerlerine alt ve üst geçitler geliyor

AKİF BÜLBÜL / IĞDIR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,kara yollarında hız sınırları ve trafikişaretlemelerinde başlatılan düzenlemesürecine ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Güncel standartlara göre yenidendeğerlendirilip trafi kte yeni dönemi başlatacakçalışmalar kapsamında sene sonuna kadar belligüzergâhları tamamlayacaklarını dile getirenUraloğlu “Belli düzenlemeler yaptık. İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınanbazı kararlarla uygulayacağız. Birçok yerde yayageçidi vardı. Yaya geçidinde hızı 50’ye düşürmekzorunda kalıyorsunuz. Bu açıdan birbirine yakın olanları kapatıp oralara alt ve üst geçitleryapacağız” diye konuştu.

148 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı TemelAtma Töreni için gittiği Iğdır’da aralarında Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül’ünde bulunduğu medya temsilcileriyle bir arayagelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı. Zengezur Koridoru’nun bölge için oldukça önemliolduğunu ifade eden Uraloğlu, Orta Koridor ilebirlikte demir yoluyla yapılacak ticaretin, denizyoluna göre ciddi zaman tasarrufu sağlayacağınıbelirtti. Uraloğlu “Sonuçta her türlü alternatifinizinolması lazım. Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimizzaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliyeolarak düşünmüyoruz, aynı zamanda stratejikbir yatırım olarak da düşünüyoruz. Bu koridoryapıldığında Türk dünyasına, Türk Cumhuriyetleri’ne, Uzak Doğu’ya bağlanacak en kestirmeyol olacak. 15 milyon ton yük taşıma kapasitesiortaya koyacağız” değerlendirmesinde bulundu.Bakan Uraloğlu ayrıca, Zengezur Koridoru’ndan30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletmegeliri, 3 milyar lira kaza kazancı, 2,1 milyar liraiklim kazancı, 3,5 milyar lira zaman kazancı ve 4milyar lira kara yolu bakım kazancı olmak üzeretoplam 147,6 milyar lira kazanç sağlanacağınıhesapladıklarını söyledi.

“BİRÇOK İMKÂN SÖZ KONUSU”

İzmir İstanbul Otoyolu’nun etrafında 12 organize sanayi bölgesi (OSB) kurulduğuna dikkatiçeken Uraloğlu, bu ulaşım yolunun lojistik, sanayileşme ve istihdam gibi birçok imkânı daberaberinde getirdiğine vurgu yaptı. Uraloğlu,“Benzer bir süreç Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu DemirYolu Hattı’nda da yaşanabilir mi?” sorusuna iseen azından yeni sanayi tesislerinin İstanbul’dakurdurulmaması noktasında bir irade ortaya koyulduğunu ve Anadolu’da yeni ulaşım projeleriylenakliyenin kolaylaşmasıyla üretim tesislerininde rahatlıkla kurulabileceği cevabını verdi.

TIRLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Suriye sınırında geçen tırların, sınırda doldurboşalt yapmasına çözüm konusunda da adımatıldığını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şöyledevam etti: Anlaşma yaptık. Suriye’nin bu konudagerekli müracaatları yapıp bizim taraftan izinalması gerekiyor. Onları başlatmadılar henüz.Tabii Suriye’de standart dışı, bakımları düzenliyapılmamış birçok araç söz konusu. Biz ilk etaptastandart dışı araçların gümrükten sonraki ilk ilekadar gelmesine müsaade edeceğiz. Ama standart olan araçların üçüncü ülkelere geçişlerinede müsaade ettik. Aynı şekilde bizim araçlarımızda Suriye’ye oradan Ürdün’e geçecek. Şimdi butaşımayı daha profesyonel yapabilmek için Ürdün,Suriye ve Türkiye olarak bakanlarla sonbahardabir araya geleceğiz. Uraloğlu, Türkiye’nin Suriye’deki kara yolu ve demir yolu çalışmalarına dairise, şimdiye kadar hareket bölgelerinde birçok işyaptıklarını ve devamıyla ilgili Suriye tarafıylagörüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Türkiye’ninilk etapta Gaziantep’ten Halep’e kadar uzananve tamamen tahrip olmuş demiryolunu ayağakaldırmayı istediğini bildiren Uraloğlu, bu yenilemenin 120 milyon dolarlık bir finansmanaihtiyacı olduğu ve finansmanın dünyadaki kuruluşlar tarafından sağlanması için Suriye ileortak çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

HİCAZ DEMİR YOLU YAPILACAK

Uraloğlu, Hicaz Demir Yolu’ndaki belirli birbölümdeki tahribatın düşük bir finansmanaihtiyacı olduğunu ve buradaki tadilatın Türkiye tarafından yapılacağını da kaydederken,havalimanlarına ilişkin de “Şam Havalimanı’nıyenileme ve büyütme ihalesini Türk şirketlerialdı. Benzer bir süreç Halep’le ilgili de yürüyor.Suriye’nin altyapıdan üstyapıya her şeye ihtiyacı var. Kaynak noktasının çözülmesi lazım”diye konuştu.

ESENBOĞA METROSU İHALESİ

Ankara’daki metro çalışmaları hakkında dabilgi veren Bakan Uraloğlu “Esenboğa Metrosu’nda bir proje revizyonu yapıyoruz. O bizimsorumluluğumuzda. Belediye, bunun bizim tarafımızdan yapılmasını talep etmiş, Cumhurbaşkanı’mız uygun görmüş, bünyemize almışız. Eskibir proje, gözden geçiriyoruz. Bu sene herhâlde bitiririz. Önümüzdeki sene de ihale edebilirizdiye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’ADEPREM TEDBİRLERİ

Türkiye’de kara yolları yapım hallerinin deprem yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirildiğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yönetmelikler, yapılacak olan projelerin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla zaten projelerin deprem yönetmeliğine göre yapılması lazım. 2020 yılında bütün ulaştırma yapılarının deprem yönetmeliğinin çıkarılması görevi, enerji nakil hatları, demir yolu, kara yolu, havalimanları, deniz limanları, bunların hepsinin yönetmeliğinin yapılması görevi Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi, tek elden yürütülsün diye. Bütün ilgili kurumların da katılımıyla bu yönetmelik yayınlandı ve hayata geçti. Yapılan her proje bu yönetmeliğe göre yapılıyor ve bu yönetmeliğe göre yapılan her projede otomatikman deprem hassasiyeti dikkate alınarak ihale yapılmış oluyor. Dolayısıyla yeni yapılan hiçbir imalatta bu anlamda bir sıkıntı yok.”

ESKİ YAPILARIN DURUMU

Eski yapıların da risk grubuna göre yeni deprem yönetmeliğine göre elden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu,

“Biz başta İstanbul köprüleri olmak üzere otoyollardaki bu tür yapılardaki deprem tedbirlerinin yüzde 80-90’ını aldık. Mesela, Boğaz köprülerinin hem 15 Temmuz’un hem de FSM’nin bütün askı halatlarını değiştirdik. Dolayısıyla bu anlamda eski ve riskli olanları da bir program çerçevesinde yeniliyoruz. Olası bir depreme karşı ana hatlar gözden geçirildi. Hâlen özellikle İstanbul ya da Marmara Bölgesi’nde devam eden işlerimiz var” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, muhtemel bir İstanbul depreminde ulaşım yollarında oluşacak yoğunluğu azaltmak için bölgede projelerin sürdüğünü hatırlattı.