Zengezur Koridoru'nda tarihi adım! Bakan Uraloğlu: Tüm dünya için küresel altın bir çağ başlayacak

Zengezur Koridoru'nun, önemli bir parçası olacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda temeli bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle atıldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun önemine dikkat çekti ve "Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere, küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bugün burada, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattıyla Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlardan birini atarak, sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz.

Bu proje uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır.

Zengezur Koridoru Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik iş birliğini güçlendirecek, bölgesel barışı da pekiştirecektir.

Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere, küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır.

Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğini artıracak sınırların açılmasını ve diplomatik gelişmelerin normalleşmesini de hızlandıracaktır.