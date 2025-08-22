Zengezur Koridoru'nda tarihi adım! Bakan Uraloğlu: Tüm dünya için küresel altın bir çağ başlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni”nde konuştu. "Koridor, bölgesel ve küresel ticarete de olumlu yansıyacak." diyen Uraloğlu, "Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere, küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır." ifadelerini kullandı.
Zengezur Koridoru'nun, önemli bir parçası olacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda temeli bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle atıldı.
Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun önemine dikkat çekti ve "Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere, küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır." ifadelerini kullandı.
"TÜM DÜNYA İÇİN ALTIN BİR ÇAĞ BAŞLATACAK"
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Bugün burada, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattıyla Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlardan birini atarak, sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz.
Bu proje uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır.
Zengezur Koridoru Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik iş birliğini güçlendirecek, bölgesel barışı da pekiştirecektir.
Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere, küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır.
Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğini artıracak sınırların açılmasını ve diplomatik gelişmelerin normalleşmesini de hızlandıracaktır.
AÇILACAK HATTIN ÖZELLİKLERİ
224 kilometre uzunluğundaki Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu hattımızı, çift hattı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz.
Yılda 5,5 milyon yolcu, 15 milyon yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hattımız, 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez ile bir mühendislik harikası olacaktır.
Tünellerimizin uzunluğu yaklaşık 16 kilometre olacak. Köprüler ve viyadüklerimizin uzunluğu 3,5-4 kilometre civarında olacak.
Zengezur Koridoru'nun Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Türkiye'ye bağlayan sosyo-ekonomik, jeopolitik ve jeostratejik özelliklere sahip olması ve koridorun Azerbaycan-Türkiye-Ermenistan arasındaki demiryolu ağını genişletmesi bölgesel ve küresel ticarette de olumlu yansımalara zemin hazırlayacak.
PROJEYE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün temeli atılan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini bildirdi.
Uraloğlu, dün de şu bilgileri paylaşmıştı:
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı, yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek.
Proje için daha önce 2,4 milyar Euro dış kredi sağlandı.
Hat, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olacak.
Yıllık kapasite: 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma hedefleniyor.
İnşaatta 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez bulunacak.
Hattın 2029 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.
Zengezur Koridoru’nun asli parçası olacak ve Türkiye’yi Asya ile Avrupa arasında en istikrarlı bağlantı noktası konumuna getirecek.
Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açacak, Türkiye’yi bölgesel kalkınma ve işbirliğinin merkez üssü haline getirecek.