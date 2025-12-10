Hatay’da iki aile arasında patlayan taşlı, sopalı, bıçaklı kavga sokakları savaş alanına çevirdi. 43 yaşındaki İ.K. hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Jandarmanın havaya ateş ederek kalabalığı dağıttığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Altınözü’nün Tepehan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan iki aile arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 43 yaşındaki İ.K. bıçakla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şahıs, kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahallenin savaş alanına döndüğü olayda yaralanan T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K. hastanede tedavi altına alındı.

JANDARMA DA YARALANDI

Olaya müdahale eden bir personel, yüzüne taş gelmesi sonucu çene bölgesinden hafif şekilde yaralandı. Aileler arasında yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga anı ile jandarma ekiplerinin havaya ateş açarak grupları ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma ekiplerinin mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

