Haberler > Politika > Gürsel Tekin kurmalarıyla ilk kez kamera karşısında: Özgür Özel'e gözdağı!

Gürsel Tekin kurmalarıyla ilk kez kamera karşısında: Özgür Özel'e gözdağı!

- Güncelleme:
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gürsel Tekin'in mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmesi sonrası Tekin, 4 kişilik heyetle beraber ilk defa kamera karşısına çıktı. Tekin, heyeti tanıtıp, "Bizim temel görevimiz, kardeşlik hukuku içerisinde partilileri kucaklayarak, hak, hukuk ve adalet mücadelesini büyütmek" dedi. Partisine eleştiri de yapan Tekin, "CHP adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim görevimiz, bu davaları geride bırakıp partiyi yeniden mücadele zeminine taşımaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin şaibeli kurultay davasına sayılı gün kala, mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti. CHP lideri Özel, bu kararı tanımayacaklarını duyurdu.

Partide kazanlar kaynamaya devam ederken Gürsel Tekin, ilk kez kameralar karısına çıktı ve 4 kişilik çağrı heyetini tanıttı. 

Sosyal medyadan bir video paylaşan Tekin, “Deneyimli, tecrübeli CHP kökenli arkadaşlarımızla göreve başladık” ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ CHP'LİYİZ"

Tekin, heyette yer alan isimleri tanıtarak, Zeki, Hasan, Müjdat ve Erkan’ın uzun yıllardır partide farklı görevler üstlenmiş isimler olduğunu söyledi. “Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim temel görevimiz, kardeşlik hukuku içerisinde partilileri kucaklayarak, hak, hukuk ve adalet mücadelesini büyütmek” dedi.

Gürsel Tekin kurmalarıyla ilk kez kamera karşısında: Özgür Özel'e gözdağı! - 1. Resim

"ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞMEMELİYDİ"

CHP’nin tarihi misyonuna vurgu yapan Gürsel Tekin, partinin savaş meydanlarında kurulduğunu hatırlattı. “Cumhuriyet Halk Partisi adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim görevimiz, bu davaları geride bırakıp partiyi yeniden mücadele zeminine taşımaktır” dedi.

Çağrı heyetiyle birlikte önümüzdeki süreçte mücadele edeceklerini belirten Tekin, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri, kuralları ve gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Bunun dışında hiç kimseden bir beklenti olmasın. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz” sözleriyle mesajını tamamladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

