CHP'de "İstanbul" çıkmazı! Özgür Özel, Gürsel Tekin'in "Buradayım" çıkışını affetmedi

Siyaset sahnesi yeniden hareketlendi. Mahkeme dün CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim görevden alındı.

Mahkeme başkanlığa CHP'li Gürsel Tekin'i getirirken, Genel Başkan Özgür Özel durumu kabul etmeyeceklerini; Tekin'i partiden ihraç ettiklerini açıkladı.

"HUKUKEN İL BAŞKANIYIM, BİNAYA DA GİDECEĞİM"

Bugün açıklamalarda bulunan Tekin ise ihraç tebligatının kendisine ulaşmadığını belirterek "Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım, biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği dayanışmayı sağlamak için geliyoruz. Bina hepimize yeter büyük binadır. Elbette binaya gideceğiz sonuçta partimizin binası. Gidişimizin günü, zamanı önemli değil. Öyle uzaktan olmaz. Hukuken il başkanıyım." dedi.

Gürsel Tekin

ÖZEL, SERT ÇIKTI: İL BAŞKANI BİNASINDA GÖREV YAPAR

İl binasına giden Özgür Özel ise kararı tanımadıklarını söyleyerek, "Biz Türkiye'nin en güçlü partisiyiz. Arkamdaki bina baba ocağı. Bir sahibi var tapusu ona kayıtlı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. CHP İl Başkanı il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim adaşım yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.