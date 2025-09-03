"Baba emaneti" Nehir'i üniversite kaydına götürdü! Veli olarak imza attı
CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz aylarda vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in üniversiteye kaydını yaptırdı. Özel, öğrenci belgesindeki veli alanına imza atarak güzel temennilerde bulundu.
Geçtiğimiz aylarda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, üniversiteli oldu.
KAYIT YAPTIRMAYA GÖTÜRDÜ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sınava götürdüğü Zeyrek'in bugün üniversiteye kayıt işlemlerinde de eşlik etti. Özel, babasının mesleğini sürdürmek için Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesini tercih eden Nehir Zeyrek'in kayıt işlemleri sırasında yanında olmak için üniversiteye geldi.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman ve beraberindeki heyetin karşıladığı Özel, merhum Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile de sohbet etti.
VELİ OLARAK BELGE İMZALADI
Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğüne geçen Özel, Nehir Zeyrek'in kayıt işlemlerini yaptırdı, öğrenci belgesindeki öğrenci velisi alanına imza attı. Özgür Özel'e, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Özel, kayıt işlemlerinin ardından İstanbul İl Başkanlığına gitmek üzere buradan ayrıldı.
SINAVA DA KENDİSİ GÖTÜRMÜŞTÜ
Özel, Nehir Zeyrek'i Manisa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği okula da götürmüş, sınav sonuna kadar okul çevresinde beklemişti.