Okullar açılıyor, 'zorunlu bağış' yeniden gündemde... MEB'in MERNİS'i de kayıt parasını durduramadı!

MAHMUT ÖZAY - Devlet okullarında “bağış” adı altında kayıt ücretleri yeniden gündemde... Bu problemin çözümü için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin kayıtlarının otomatik yapılması yoluna gitti. MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden kayıtlar gerçekleşmeye başlandı. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Konuştuğumuz bu konuların büyük çoğunluğunu önümüzdeki yıl isteseler de yapamayacaklar” demişti. Bu açıklamalara rağmen yeni eğitim yılı öncesinde velilerin karşılaştığı tablo yine değişmedi.

Anayasa’nın 42. maddesinin “İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır” hükmünü de görmezden gelen yöneticiler kayıt için yine uçuk fiyatlar talep ediyor. İstanbul’un bazı ilçelerinde 5 bin TL’den başlayan ücretler 100 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bunun kılıfını ise bazı müdürler bu sene ‘Gönüllü bağışlar haricinde kayıt ücreti alınamaz’ ifadesini suistimal ederek yapıyor. ‘Gönüllü bağış’ adı altında hazırlanan dilekçeleri velilere imzalatan müdürler bu şekilde kaldığı yerden yoluna devam ediyor.

Bu arada önceki yıllardan farklı olarak bu sene bazı müdürlerin ‘bağış’ adı altında istedikleri kayıt ücretlerini taksit olarak istemesi de dikkat çekiyor.

Konuştuğumuz müdürler ise alınan paralara gerekçe olarak bütçe yetersizliğini işaret ediyor. Temizlik, güvenlik ve bakım masrafları için ek kaynak gerektiğini belirterek bu husustan dolayı destek istediklerini belirtiyor.

TBMM’YE TAŞINDI

CHP’li vekil İbrahim Arslan, devlet okullarında velilerden ‘kayıt parası’ ve ‘zorunlu bağış’ adı altında para talep edildiğine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Bu arada sosyal medya üzerinden de seslerini duyurmaya çalışan veliler duruma tepki gösteriyor. Edindiğimiz bilgilere göre son günlerde bu konu ile ilgili MEB, CİMER ve valiliklere şikâyet yağdığı öğrenildi.