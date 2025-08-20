Millî Eğitim Akademisi’nde görev değişimi... YTÜ dekanı Millî Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı oldu

EĞİTİM SERVİSİ—Görev süresi sona eren Başkan Cevdet Vural, düzenlenen devir teslim töreniyle koltuğunu Arıcı’ya devretti. Vural, yeni görev yeri olarak Türkmenistan Eğitim Ateşeliği’ne atandı.

Uzun süredir bu görevi sürdüren Türkmenistan Eğitim Ateşesi Mustafa Kirazoğlu’na teşekkür edilirken, yeni görev üstlenecek olan Vural’a da başarı dilekleri iletildi.

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı’nın başkanlık görevine getirilmesiyle birlikte Millî Eğitim Akademisi’nde yeni dönem resmen başlamış oldu.