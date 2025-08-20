Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Millî Eğitim Akademisi’nde görev değişimi... YTÜ dekanı Millî Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı oldu

Millî Eğitim Akademisi’nde görev değişimi... YTÜ dekanı Millî Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı oldu

Editör:
- Güncelleme:
Millî Eğitim Akademisi’nde görev değişimi... YTÜ dekanı Millî Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı oldu
Eğitim Haberleri

Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı’na, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı atandı.

EĞİTİM SERVİSİ—Görev süresi sona eren Başkan Cevdet Vural, düzenlenen devir teslim töreniyle koltuğunu Arıcı’ya devretti. Vural, yeni görev yeri olarak Türkmenistan Eğitim Ateşeliği’ne atandı.

Uzun süredir bu görevi sürdüren Türkmenistan Eğitim Ateşesi Mustafa Kirazoğlu’na teşekkür edilirken, yeni görev üstlenecek olan Vural’a da başarı dilekleri iletildi.

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı’nın başkanlık görevine getirilmesiyle birlikte Millî Eğitim Akademisi’nde yeni dönem resmen başlamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tepki çeken ücretlere düzenleme! Büyükşehir ve il belediyelerinin fiyat tarifelerine göre miktar belirlenecek - EğitimKarar verildi! Artık fiyat tarifeleri...30 yılın tecrübesiyle yeni döneme hazır! İhlas Koleji İstanbul'da yeni kampüs inşa edecek - Eğitimİhlas Koleji İstanbul'da yeni kampüs inşa edecek!MEB'den 2025-2026 için yeni genelge! Okullarda artık zil çalmayacak - EğitimYeni dönem başlıyor! Zil, cep telefonu, tören...Özel okullar mercek altında! Bakanlık 81 ile yazı gönderdi - EğitimÖzel okullar mercek altında!4 yıl geçmeden değiştirilemeyecek! Bakan Tekin 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi - Eğitim4 yıl geçmeden değiştirilemeyecek! Bakan Tekin 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldiTürkiye Gazetesi yazdı, YÖK açıkladı: Sızma veya yetkisiz erişim yok - EğitimYÖK’ten 'sahte diploma' açıklaması geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...