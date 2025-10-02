Acar Hoca’dan altın öğütler: Rize Eğitim Forumu yoğun katılımla gerçekleşti

MAHMUT ÖZAY - Rize Valiliğinin öncülüğünde Türk Eğitim Derneği ve Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile Karadeniz’in İncisi Rize’de eğitim formu düzenlendi. Alanında uzman isimlerin katıldığı programa öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, yaptığı sunumda gençlere, velilere ve öğretmenlere altın değerinde öğütler verdi. “Her şeyi yaşadığımız topraklara borçluyuz” diyen Baltaş, yurtdışına eğitim göçü için giden gençler için de “Hiçbir bitki kendi toprağı dışında tam yeşermez” ifadelerini kullandı. “Hayalinizi yorganınıza göre uzatın” ikazında bulunan psikolog Baltaş, ‘Çocuklar karanlıkta okula gidiyor’ söylemlerine de tepki gösterdi. İşte Baltaş’ın konuşmasında öne çıkanlar:

KÖTÜ GÜNLER GELİR, GEÇER

Mutsuzluk pandemisi yaşıyoruz. ‘Bunlar iyi günleriniz daha neler olacak deniliyor’ aldırmayın. Her şey geçer. Bu mutsuzluk pandemisinin parçası olmayın. Dünya belki mükemmel değil ancak eskisinden çok daha iyi. Sahip olduklarınızın farkına varın. Ortada bir sıkıntı yokken varmış gibi yapmayın. Çözebileceğiniz problemlerinizi de büyütüp birilerini araya koymaktan vazgeçin. Kendi çabanızla bazı şeyleri iyileştirin.

Her şeyi yaşadığımız topraklara borçluyuz. Çocukların önünde Türkiye’nin kötü gittiği yönünde konuşma yapmayın. Her şey gelir ve geçer. Gençlerin yurt dışına gittiğinden bahsedilir. Hiçbir bitki kendi toprağı dışında tam yeşermez. Gelişim ve büyüme tanık olduklarınızla ilerler. Gittiğiniz yerlerde yalnız yaşayacaksınız bunu unutmayın.

SORUN SAATTE DEĞİL AİLEDE

Kasım ayı geliyor. Yine ‘Çocuklar karanlıkta okula gidiyor’ denilecek. Yaz/kış saati tartışması yaşanacak. Çocuklar sabah uykusuz gidiyorlar doğru ama akşam anneleri babaları yatıramadığından böyle oluyor. Bu eğitimin değil ailelerin problemi. Her yerde bu olaya uyku temelli bakıldığı için kolektif bir sorun oluyor.

“SENDEN ADAM OLMAZ” DEMEYİN

‘Senden adam olmaz’ ne kadar ağır ve yaralayıcı. Kelimeler ölümün ve yaşamın gücüne sahiptir. Özellikle öğretmenlerin sözleri. Bıçak, silah yarası iz bırakır ve zamanla iyileşir. Kelimelerin insan vücudunda açtığı yara ise daha zor kapanır ve bir yerde kanar. O sebeple kelimelerinizi özenle seçin.

İki çeşit öğretmenden bahsetmek istiyorum. Bazı öğretmenler vardır öğrenciler onu gördüklerinde kötü hatıralardan kaldırım değiştirir. Bazıları da vardır sırf o öğretmeni görmek için yolun diğer tarafına gelir. Karşılaşmak istemeyeceğimiz öğretmenlerin ortak özelikleri: İlişki kurmakta yetersizdirler. Ayrımcılık yaparlar. İsim takarlar. Öğrencilerden ne beklediğini bilmezler. Geri bildirim vermekte başarısızdırlar. İz bırakan öğretmenler ise ‘Yaklaşılabilirdir. Adil ve sebatkârdır. Genelleyerek değil, özelleştirerek ve bireyselleştirerek yaklaşır. Burada tercihinizi yapın.

Başarı her gün yapılan küçük şeyleri düzenli ve özenli yaparak gerçekleşir. ‘Başarıya tapan’ bir toplum yetiştiriyoruz. Bu eğitim sisteminde… Başarısız olunan anlarda üzülmeyin. Size öğrenme fırsatı verir. Alçak gönüllü olmayı sağlar. Başarının önemini hissettir.

Son yılların moda klişeleri var. ‘İsterse çocuğum başarır, yeter ki kendine güvensin’ deniliyor. İnanmayın bunlara. Koca bir yalan. İstemek ile başarmak arasındaki bağlantı zannedildiği kadar güçlü bir ilişki değil. Durup durup gerçekçi olmayan sinir eden şeyleri söylemeyin. Dünya adil bir yer de değil. Her noktada haksız kıyaslamalarla kendinizi meşgul etmeyin. En tehlikeli yalan içine doğru karışmış yalandır. Astroloji de böyledir. O yüzden hayalinizi yorganınıza göre uzatın. Bunu hayallerinizi sınırlandırmak için değil, hedeflerinizin doğru çizilmesi için dile getiriyorum. ‘Yapanın senden neyi eksik’ dolduruşlarına gelmeyin. Enerjinizi doğru yere harcayın.

ÇOCUKLARA EV İŞİ YAPTIRIN

Her yaşta çocuğunuza ev işi yaptırın. Angarya gibi görünür ama aile içinde duygu birliği oluşturur. Düzen ve estetik katar. Küçük işlerdeki emeğe saygı gösterir. Bunu yapamayanlar patron olduklarında kötü yönetici olurlar. Yazın da çocuklarınızı çalıştırın.

Çocukları sorumlukla ödüllendirin. Fazla empati disiplinsiz yapar. Çocuk nerede tekliyorsa orada annenin bir aması vardır. Disiplin için kural koyun. Tutarlı olun ve kızgın olduğunuzda disiplin uygulamayın.

Her insan gittiği yere kendi iklimini götürür. Verdiğiniz mesajlarla karşınızdakine değerli-değersiz olduğunu hissettirirsiniz. İşkence de olabilirsiniz şifa da... Gittiğiniz yerin iklimine dikkat edin.

Ya ‘Oh geldi’ diyoruz ya da ‘Oh kurtulduk’ diyoruz. Burada tercih sizin. Liderlik insanların içindeki iyiliği ortaya çıkartmaktır. Öğretmenlik de öyle. Öğretmen hayatları değiştirir.

SELÇUK PEHLİVANOĞLU: BEYİN GÖÇÜ YOK HAYAL GÖÇÜ VAR

Cumhurbaşkanlığı Eğitim-Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Rize Eğitim Forumu’nda yaptığı konuşmada 21. yüzyılda savaşların silahlarla değil, beyinlerle yapıldığını ifade etti. Nitelikli insan gücünün önemli olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, “Bugün savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. İnsansız hava araçlarıyla gurur duyuyoruz ama bugün yapmamız gereken şey aslında en büyük savunma gücünün nitelikli bir gençlik olduğunu unutmamak” diye konuştu. Pehlivanoğlu “Gençler nitelikli eğitimin yolunu arıyor. Bir evladımız bu ülkenin gidişatını değiştirebilir. İşte o çocuğumuzun geleceğini değiştirecek olan da sadece sizlersiniz. Önce kendinize güvenin. Sakın unutmayın. Bütün sıkıntılara rağmen sizin yetiştireceğiniz bir evlat, bu ülkeyi dünyada lider yapabilir. Bizim insanımızın mutluluğuna mutluluk katıp, öğrencilerimize umut katmamız gerekiyor. Türkiye’de yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimiz için beyin göçü yok. Hayal göçü var. Çocuklarımız umutsuzluk ve hayalsizlik sarmalında. Bu sarmaldan evlatlarımızı testle tost arasından kurtarmamız gerekir. Dershane baronlarının ellerinden çocuklarımızı alıp, öğretmen merkezli kıymetli olan okula çekmemiz lazım” dedi.

EĞİTİME DEĞER!

Rize, eğitimde de hak ettiği yerde olmak istiyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin’in gün boyu bütün eğitim forumlarını takip edip, salondan ayrılmaması bu azmin büyük bir göstergesi.