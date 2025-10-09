Çin tatile çıkıyor! İlk bölümde 1,24 milyar seyahat

Çin’de sekiz günlük Ulusal Bayram ve Orta Sonbahar Festivali tatilinin ilk yarısında yolcu trafiği yaklaşık 1,24 milyar seyahate ulaşarak tarihî bir rekora imza attı.

Yalnızca cumartesi günü bölgeler arasında 301,29 milyon seyahat gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışa işaret ediyor.

Tatilin ilk yarısında günlük ortalama yolcu sayısı ise 310 milyonu aştı. Demir yolu yolcu sayısı 18,33 milyon, hava yolu 2,32 milyon, deniz yolu 1,91 milyon, kara yolu ise 278,73 milyon kişi oldu. Pekin, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu ve Xi’an en çok tercih edilen rotalar arasında yer aldı.

Tatil sonunda toplam yolcu sayısının 2,36 milyarı aşması bekleniyor.

TREN İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK

Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou kentinde, dün Ulusal Bayram tatilinin son gününde yoğun yolcu hareketliliği yaşandı. Şehrin merkezindeki tren istasyonlarında, binlerce yolcu evlerine dönmek üzere tren beklerken uzun kuyruklar oluştu.