Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin tatile çıkıyor! İlk bölümde 1,24 milyar seyahat

Çin tatile çıkıyor! İlk bölümde 1,24 milyar seyahat

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çin tatile çıkıyor! İlk bölümde 1,24 milyar seyahat
Çin, Tatil, Rekor, Seyahat, Tren, Hava Yolu, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin’de sekiz günlük tatilin ilk yarısında yolcu sayısı 1,24 milyara ulaşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Çin’de sekiz günlük Ulusal Bayram ve Orta Sonbahar Festivali tatilinin ilk yarısında yolcu trafiği yaklaşık 1,24 milyar seyahate ulaşarak tarihî bir rekora imza attı. 

Yalnızca cumartesi günü bölgeler arasında 301,29 milyon seyahat gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışa işaret ediyor. 

Çin tatile çıkıyor! İlk bölümde 1,24 milyar seyahat - 1. Resim

Tatilin ilk yarısında günlük ortalama yolcu sayısı ise 310 milyonu aştı. Demir yolu yolcu sayısı 18,33 milyon, hava yolu 2,32 milyon, deniz yolu 1,91 milyon, kara yolu ise 278,73 milyon kişi oldu. Pekin, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu ve Xi’an en çok tercih edilen rotalar arasında yer aldı. 

Tatil sonunda toplam yolcu sayısının 2,36 milyarı aşması bekleniyor.

Çin tatile çıkıyor! İlk bölümde 1,24 milyar seyahat - 2. Resim

TREN İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK

Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou kentinde, dün Ulusal Bayram tatilinin son gününde yoğun yolcu hareketliliği yaşandı. Şehrin merkezindeki tren istasyonlarında, binlerce yolcu evlerine dönmek üzere tren beklerken uzun kuyruklar oluştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Batman'da iki grup arasında kavga: 1'i polis, 8 kişi yaralandıTahliye sözüyle ailelerden para aldı! Avukata suçüstü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze anlaşmasının ardından Trump’tan ilk açıklama: Tüm dünya bir araya geldi! - Dünya'Gazze için tüm dünya bir araya geldi'Hamas'tan ateşkese ilişkin ilk açıklama: Anlaşma Gazze'deki savaşı sonlandıracak - Dünya"Anlaşma Gazze'deki savaşı sonlandıracak"İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı! Rehineler serbest kalacak, İsrail askerlerini çekecek - Dünyaİsrail ve Hamas anlaşmayı onayladı!Dışişleri Bakanı Fidan’dan terör örgütüne uyarı: SDG denklem dışına çıkmalı - Dünya"SDG denklem dışına çıkmalı"İspanya, İsrail’e silah satışını resmen durdurdu - Dünyaİspanya, İsrail’e silah satışını resmen durdurduGazze’de ateşkes için pazarlık sürüyor: Hamas yazılı garanti istedi - DünyaHamas yazılı garanti istedi
Sonraki Haber Yükleniyor...