Çin'in döviz rezervi son 10 yılın en yüksek seviyesinde
Çin'in döviz rezervi eylül ayında yüzde 0,5 artarak 3 trilyon 338 milyar dolara ulaştı. Rezervler böylece, Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Eylül 2025 dönemine ilişkin döviz rezervleri verisini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervi, eylül ayı sonunda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.
Ağustos ayına kıyasla 16,5 milyar dolarlık artış kaydeden rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 338 milyar dolara ulaştı. Çin'in döviz rezervleri böylece, Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.
İdareden yapılan açıklamada, eylül ayında ABD doları endeksinde hafif dalgalanmaların olduğu, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiğine dikkat çekildi.
Döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına vurgu yapılan açıklamada, ekonomideki istikrar ve kalkınmadaki ilerlemenin de döviz rezervlerinin istikrarına katkıda bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.
