Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Çin'in döviz rezervi son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Çin'in döviz rezervi son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çin&#039;in döviz rezervi son 10 yılın en yüksek seviyesinde
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'in döviz rezervi eylül ayında yüzde 0,5 artarak 3 trilyon 338 milyar dolara ulaştı. Rezervler böylece, Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Eylül 2025 dönemine ilişkin döviz rezervleri verisini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervi, eylül ayı sonunda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.
 

ÇİN'İN DÖVİZ REZERVLERİ 10 YILIN ZİRVESİNDE 

Ağustos ayına kıyasla 16,5 milyar dolarlık artış kaydeden rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 338 milyar dolara ulaştı. Çin'in döviz rezervleri böylece, Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.

İdareden yapılan açıklamada, eylül ayında ABD doları endeksinde hafif dalgalanmaların olduğu, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiğine dikkat çekildi.

Döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına vurgu yapılan açıklamada, ekonomideki istikrar ve kalkınmadaki ilerlemenin de döviz rezervlerinin istikrarına katkıda bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

4+4+4 zorunlu eğitim sistemi değişiyor mu? Bakan Tekin açıklama yaptı"Bir daha görmek istemiyorum" demişti! Arda Turan için ilk senesinde yüzde 79'luk ihtimal
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trafik cezaları, IMEI kayıt ücreti, pasaport ve ehliyet harçları değişiyor! İşte 2026'da ödenecek ücretler - EkonomiTrafik cezası, IMEI kayıt, pasaport ve ehliyet...İhtiyaç kredisinde son durum! 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Ekonomi125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?Devlet çiftçinin yanında! Eylül ayında 3 milyar 150 milyon lira tazminat ödendi - EkonomiÜreticilere 3.1 milyar liralık hasar tazminatıBİST 100 güne ‘sınırlı’ yükselişle başladı! Borsada hedef fiyat değişti mi? - EkonomiBİST100'de sınırlı yükseliş! Borsada hedef fiyat değişti mi?Günlük arz 2,5 milyon varil artacak! Dünyanın petrolünü bu şirketler üretiyor - EkonomiDünyanın petrolünü bu şirketler üretiyorTeknoloji devleri OpenAI ve AMD'den milyar dolarlık anlaşma! Hisseleri hızla yükseliyor - EkonomiTeknoloji devlerinden milyar dolarlık anlaşma!
Sonraki Haber Yükleniyor...