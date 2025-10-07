Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Devlet çiftçinin yanında! Eylül ayında 3 milyar 150 milyon lira tazminat ödendi

Devlet çiftçinin yanında! Eylül ayında 3 milyar 150 milyon lira tazminat ödendi

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilere 3 milyar 150 milyon lira tazminat ödemesi yapıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden doğal afetler ve riskler konusunda üreticinin yanında olduklarını belirten bir paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, eylül ayında üreticilere Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında ödenen tazminat miktarını paylaştı.

Bakan Yumaklı şunları söyledi: 

"Doğal afetler ve riskler karşısında üreticimizin emeğini koruyoruz. Eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödedik. TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz."

