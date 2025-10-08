Erdoğan'dan enflasyon rakamlarıyla ilgili kritik mesaj: Kimse bu durumu karamsarlık tablosuna çevirmesin
Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek gelen eylül ayı enflasyon verisiyle ilgili önemli bir mesaj verdi. "Kimse bu durumu, Türkiye ekonomisine yönelik bir karamsarlık tablosuna dönüştürmesin." diyen Erdoğan, "Türkiye ekonomisi, hiç endişe etmeyin, güçlü temeller üzerinde yükseliyor." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ AKİF BÜLBÜL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmıştı. Ülkeye dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.
ERDOĞAN'A YÜKSEK ENFLASYON VERİSİ SORULDU
"Enflasyon eylül ayında beklentilerin üzerinde çıktı. Bunun üzerine malum çevreler, ekonomik yapı üzerinde, yeniden eleştirilere başladılar. Bu karamsarlık üreten merkezlere ve sağduyulu vatandaşlarımıza bu konuda bir mesaj vermek ister misiniz?" sorusuna cevap veren Erdoğan, milyonlara "Endişe etmeyin" mesajı verdi.
"KİMSE BU DURUMU KARAMSARLIK TABLOSUNA DÖNÜŞTÜRMESİN"
"Dönemsel etkilerden dolayı eylül ayında enflasyon, beklentilerin üzerinde geldi" diyen Erdoğan, "E Programımızı kararlılıkla ve başarıyla uygulamaya da devam ediyoruz. Bütün bunlarla beraber dönemsel dalgalanmalara değil, ekonomide tablonun tamamına odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELİYOR"
Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil. Geçmişte bu mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Bugün yine biz ulaşırız. Çünkü biz bu konuda deneyimliyiz. Bu işi biliyoruz ve bundan nasıl sıyrılırız, bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye ekonomisi, hiç endişe etmeyin, güçlü temeller üzerinde yükseliyor."