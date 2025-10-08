Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Erdoğan'dan enflasyon rakamlarıyla ilgili kritik mesaj: Kimse bu durumu karamsarlık tablosuna çevirmesin

Erdoğan'dan enflasyon rakamlarıyla ilgili kritik mesaj: Kimse bu durumu karamsarlık tablosuna çevirmesin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan enflasyon rakamlarıyla ilgili kritik mesaj: Kimse bu durumu karamsarlık tablosuna çevirmesin
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek gelen eylül ayı enflasyon verisiyle ilgili önemli bir mesaj verdi. "Kimse bu durumu, Türkiye ekonomisine yönelik bir karamsarlık tablosuna dönüştürmesin." diyen Erdoğan, "Türkiye ekonomisi, hiç endişe etmeyin, güçlü temeller üzerinde yükseliyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ AKİF BÜLBÜL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmıştı. Ülkeye dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı

ERDOĞAN'A YÜKSEK ENFLASYON VERİSİ SORULDU 

"Enflasyon eylül ayında beklentilerin üzerinde çıktı. Bunun üzerine malum çevreler, ekonomik yapı üzerinde, yeniden eleştirilere başladılar. Bu karamsarlık üreten merkezlere ve sağduyulu vatandaşlarımıza bu konuda bir mesaj vermek ister misiniz?" sorusuna cevap veren Erdoğan, milyonlara "Endişe etmeyin" mesajı verdi.

Erdoğan'dan enflasyon rakamlarıyla ilgili kritik mesaj: Kimse bu durumu karamsarlık tablosuna çevirmesin - 1. Resim
Azerbaycan seyahatini Türkiye Gazetesi adına Ankara Temsilcisi Akif Bülbül takip etti.

"KİMSE BU DURUMU KARAMSARLIK TABLOSUNA DÖNÜŞTÜRMESİN" 

"Dönemsel etkilerden dolayı eylül ayında enflasyon, beklentilerin üzerinde geldi" diyen Erdoğan, "E Programımızı kararlılıkla ve başarıyla uygulamaya da devam ediyoruz. Bütün bunlarla beraber dönemsel dalgalanmalara değil, ekonomide tablonun tamamına odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELİYOR" 

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil. Geçmişte bu mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Bugün yine biz ulaşırız. Çünkü biz bu konuda deneyimliyiz. Bu işi biliyoruz ve bundan nasıl sıyrılırız, bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye ekonomisi, hiç endişe etmeyin, güçlü temeller üzerinde yükseliyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sessiz ilerleyen tehlike: Şah damarı tıkanıklığı felce neden olabilirLise 2 yıl mı oldu, kaç yıl olacak? Zorunlu eğitim süresi gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eylül ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu - EkonomiEylülde en fazla kazandıran altın olduSağlık Bakanlığı 2 binden fazla işçi alacak! Başvuru tarihi belli oldu - EkonomiBakanlık binlerce işçi alacak! İşte başvuru ve kadro detayıEkim ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatmaya başladı - EkonomiEkim ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplardaBorsa güne düşüşle başladı! - EkonomiBorsa güne düşüşle başladı!Pakette yazanlar 'yalan' çıktı! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti - EkonomiBakanlık 12 peynir markasını ifşa ettiSon yükselişte en çok hangi ülkeler altın aldı? Dikkat çeken Türkiye detayı - EkonomiSon yükselişte en çok hangi ülkeler altın aldı?
Sonraki Haber Yükleniyor...