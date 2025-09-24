Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden peynir markalarını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye atan firmalara yönelik yayımladığı yeni listede birçok peynir markasında uygunsuzluk tespit etti.

Bakanlık tarafından yayımlanan listede, tüketiciler tarafından “güvenilir” ve “uygun fiyatlı” olarak bilinen markaların ürünlerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Açıklanan listede Denizli, Kars, Konya ve Bartın’da faaliyet gösteren firmalar yer aldı.

ERİTME TUZU VE YAĞ HİLESİ

Merkezi Denizli’de bulunan Kocagöz markasının tam yağlı taze beyaz peynirinde yağ oranının düşük olduğu belirlendi. Kars’ta faaliyet gösteren Alaaddin Süt Ürünleri firmasının tam yağlı taze kaşar peynirinde ise eritme tuzu kullanıldığı tespit edildi.

Konya’da bulunan Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde eritme tuzu bulunurken, Suat Ersoy markasının tam yağlı taze tost peynirinde yağ oranının düşük olduğu ortaya çıktı. Bartın’da faaliyet gösteren Yoğurmacı markasının tereyağında da aynı şekilde yağ oranı yetersiz bulundu.

Eritme tuzu nedir?

Peynir eritme tuzları, peynirlerin erime özelliklerini artırmak için kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Bu kimyasal bileşik, ürünlerin doku kalitesini iyileştirmek için özel olarak formüle edilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerinin aralıksız süreceğini bildirdi.



