Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden peynir markalarını ifşa etti

Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden peynir markalarını ifşa etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden peynir markalarını ifşa etti
Gıda Güvenliği, Hile, Peynir, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden peynirlerde hile yapan markaları açıkladı. Eritme tuzu kullanılan ve yağ oranı düşük olan ürünler listede yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye atan firmalara yönelik yayımladığı yeni listede birçok peynir markasında uygunsuzluk tespit etti.

Bakanlık tarafından yayımlanan listede, tüketiciler tarafından “güvenilir” ve “uygun fiyatlı” olarak bilinen markaların ürünlerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Açıklanan listede Denizli, Kars, Konya ve Bartın’da faaliyet gösteren firmalar yer aldı.

ERİTME TUZU VE YAĞ HİLESİ

Merkezi Denizli’de bulunan Kocagöz markasının tam yağlı taze beyaz peynirinde yağ oranının düşük olduğu belirlendi. Kars’ta faaliyet gösteren Alaaddin Süt Ürünleri firmasının tam yağlı taze kaşar peynirinde ise eritme tuzu kullanıldığı tespit edildi.

Konya’da bulunan Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde eritme tuzu bulunurken, Suat Ersoy markasının tam yağlı taze tost peynirinde yağ oranının düşük olduğu ortaya çıktı. Bartın’da faaliyet gösteren Yoğurmacı markasının tereyağında da aynı şekilde yağ oranı yetersiz bulundu.

Eritme tuzu nedir?

Peynir eritme tuzları, peynirlerin erime özelliklerini artırmak için kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Bu kimyasal bileşik, ürünlerin doku kalitesini iyileştirmek için özel olarak formüle edilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerinin aralıksız süreceğini bildirdi.

Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden peynir markalarını ifşa etti - 1. Resim

Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden peynir markalarını ifşa etti - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

New York'ta üst düzey diplomasi! Bakan Fidan ve Ukraya Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Yermak görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
New York'ta üst düzey diplomasi! Bakan Fidan ve Ukraya Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Yermak görüştü - GündemNew York'ta Bakan Fidan'dan Ukrayna ile diplomatik temasCumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Türkevi'nde görüştü! - GündemErdoğan-Şara Türkevi'nde görüştüDonald Trump, liderlere Batı Şeria konusunda söz verdi! BM'deki Gazze toplantısının içeriği netleşti - GündemTrump'tan Batı Şeria sözüCHP İstanbul'da başkan bilmecesi! Özgür Çelik mi, Gürsel Tekin mi? - GündemÖzgür Çelik mi, Gürsel Tekin mi?Gürsel Tekin'den Sözcü Gazetesi ve Halk TV'ye sert tepki: Yalan haber yapıyorsunuz, bari gelip sorunuzu sorun! - GündemSözcü ve Halk TV'ye "yalan haber" tepkisiMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. defa toplandı - GündemMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. defa toplandı
Sonraki Haber Yükleniyor...