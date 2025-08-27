Birinci sınıf öğretmenleri belli oldu mu? 1. sınıf kesin kayıt kura sonuçları

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İlk okul 1'ler için okulların açılmasına sayılı gün kaldı. Bilindiği gibi anaokulları ve ilkokul birinci sınıflar uyum haftası kapsamında bir hafta erken başlayacaklar. Eğitim ve öğretim hayatına yeni başlayacak olan çocuklarının sınıflarını merak konusu oluyor. Peki Birinci sınıf öğretmenleri belli oldu mu, kura çekimi yapıldı mı, 1.sınıf şubeleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Sınıf belirleme kura çekimi sonuçları heyecanla bekleniyor. Hem veliler hem de öğrenciler gözlerini MEB duyurularına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilkokul 1. sınıf şube belirleme kura çekimi sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. Peki öğretmenler belli oldu mu, kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? Tüm soruların cevabını siz değerli okurlarımız için bu haberde derledik. 

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen çalışma takvimine göre okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak, öğrenciler ders başı yapacak. 

UYUM HAFTASI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Uyum haftas 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. 5 Eylül'e kadar okul öncesi eğitim kurumlarında, bünyesinde anasınıfı bulunan eğitim kurumlarında, ilkokulların 1. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uyum haftası olarak adlandırılan hafta kapsamında çeşitli faaliyetler yapılacak. 

BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İlkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin şube ve sınıf öğretmenleri kura sonucu açıklanacak. MEB tarafından yapılacak olan sınıf şube belirleme kurası sonrası merakla bekleniyor. 1. sınıf şube ve öğretmen belirleme sonuçları 29 Ağustos 2025'te belli olacak. Sonuçların saat 17:00'da açıklanması bekleniyor.

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

E okul üzerinden çekilecek olan sınıf belirleme kurası e okul sistemi üzerinden duyurulacak. Sınıf belirleme kura sonuçları e devlet sistemi üzerinden ve MEB resmi internet sitesinden öğrenilebilir. 

