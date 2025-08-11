Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? 30 Haziran'da başlamıştı!

MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? 30 Haziran'da başlamıştı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? 30 Haziran&#039;da başlamıştı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Yaz Kur’an Kursları ne zaman sona erecek sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur’an kursları, 30 Haziran 2025 tarihinde başladı ve yaz ayları boyunca camilerde ve kurs merkezlerinde eğitimler devam ediyor. MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor merak ediliyor.

Milyonlarca çocuk ve genç Kur’an-ı Kerim öğrenme ve dini bilgilerini geliştirme fırsatı bulduğu MEB yaz kuran kursu eğitimlerini sürdürüyor. Peki, MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor?

MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? 30 Haziran'da başlamıştı! - 1. Resim

MEB YAZ KURAN KURSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen yaz Kur’an kursları 30 Haziran 2025’te başladı. MEB yaz kuran kursu 15 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Öğrenciler yaz boyunca dini eğitimlerine devam ederken, kursların kapanış tarihi yaklaşmasıyla hem veliler hem öğrenciler bitiş tarihini yakından takip ediyor.

MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? 30 Haziran'da başlamıştı! - 2. Resim

MEB YAZ KURAN KURSUNDA DERSLER KAÇ SAAT?

Yaz Kur’an kurslarında eğitim süresi günlük 4 saat olarak planlandı. Haftalık toplam ders saati ise 20 saati buluyor. Dersler, öğrencilerin yaş ve seviyelerine göre sabah ve öğleden sonra olmak üzere farklı saat dilimlerinde düzenlenebiliyor. 

MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? 30 Haziran'da başlamıştı! - 3. Resim

MEB YAZ KURAN KURSU YAŞ SINIRI VAR MI?

Yaz Kur’an kursları 4 yaşından başlayıp 22 yaşına kadar olan çocuk ve gençlere yönelik olarak organize ediliyor.

Kurslarda yaş gruplarına göre farklı sınıflar oluşturularak öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun eğitim verilmesi sağlanıyor. Ayrıca engelli öğrenciler için de özel sınıflar açılarak herkesin eğitime erişimi kolaylaştırılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cezalar onu akıllandırmadı! 500 TL'lik kavun videosu kurgu çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor - Kocaelispor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu - HaberlerTrabzonspor - Kocaelispor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli olduKamil Koç hacklendi mi, çöktü mü? Sahte link mesajları SMS yoluyla iletildi! - HaberlerKamil Koç hacklendi mi, çöktü mü? Sahte link mesajları SMS yoluyla iletildi!Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, neden yok? TFF açıkladı! - HaberlerKayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi, neden yok? TFF açıkladı!Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025 - HaberlerPassolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025Damla Kent Projesi halka arz kaç lot verir? Damla Kent hisse fiyatı ve proje bitiş tarihi açıklandı - HaberlerDamla Kent Projesi halka arz kaç lot verir? Damla Kent hisse fiyatı ve proje bitiş tarihi açıklandıHurda teşviki Meclis'ten geçti mi? ÖTV teşvikinde son durum - HaberlerHurda teşviki Meclis'ten geçti mi? ÖTV teşvikinde son durum
Sonraki Haber Yükleniyor...