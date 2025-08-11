MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor? 30 Haziran'da başlamıştı!

Milyonlarca çocuk ve genç Kur’an-ı Kerim öğrenme ve dini bilgilerini geliştirme fırsatı bulduğu MEB yaz kuran kursu eğitimlerini sürdürüyor. Peki, MEB yaz kuran kursu ne zaman bitiyor?

MEB YAZ KURAN KURSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen yaz Kur’an kursları 30 Haziran 2025’te başladı. MEB yaz kuran kursu 15 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Öğrenciler yaz boyunca dini eğitimlerine devam ederken, kursların kapanış tarihi yaklaşmasıyla hem veliler hem öğrenciler bitiş tarihini yakından takip ediyor.

MEB YAZ KURAN KURSUNDA DERSLER KAÇ SAAT?

Yaz Kur’an kurslarında eğitim süresi günlük 4 saat olarak planlandı. Haftalık toplam ders saati ise 20 saati buluyor. Dersler, öğrencilerin yaş ve seviyelerine göre sabah ve öğleden sonra olmak üzere farklı saat dilimlerinde düzenlenebiliyor.

İlgili Haber MEB nakil işlemleri ne zaman açılacak? Boş kontenjan ve taban puan bilgileri araştırılıyor

MEB YAZ KURAN KURSU YAŞ SINIRI VAR MI?

Yaz Kur’an kursları 4 yaşından başlayıp 22 yaşına kadar olan çocuk ve gençlere yönelik olarak organize ediliyor.

Kurslarda yaş gruplarına göre farklı sınıflar oluşturularak öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun eğitim verilmesi sağlanıyor. Ayrıca engelli öğrenciler için de özel sınıflar açılarak herkesin eğitime erişimi kolaylaştırılıyor.