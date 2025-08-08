Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MEB duyurdu! 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

MEB duyurdu! 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel okullara yönelik yürütülen denetimler sonucunda 9 okulun çalışma izni iptal edildi. Toplamda ruhsatı iptal edilen okul sayısı 21'e yükseldi.

21 özel okulun ruhsatı iptal edildi. Denetimlerini devam ettiren Milli Eğitim Bakanlığı, tespit edilen aykırılıklara ilişkin Özel Öğrenim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlemler yapıyor.

Başta hayalet öğrenci olmak üzere, devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, eğitim ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar yakın takibe alındı.

21 ÖZEL OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Bu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatılırken, soruşturmalar kapsamında daha önce usulsüzlükleri nedeniyle 12 özel okulun ruhsatı iptal edilmişti. Bu 12 okula 9 okul daha eklenirken, böylece geçen mayıs ayından bu yana toplam 21 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmiş oldu.

Özel okullara yönelik yürütülen sıkı takiplerin de devam edeceği bildirildi.

